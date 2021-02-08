Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа

Первые стоматологи вставляли людям зубы млекопитающих. Фото: proforientator.ru

9 февраля отмечают Международный день стоматолога. Впервые эту профессию освоили этруски. Они вырезали искусственные зубы из зубов различных млекопитающих уже в 7 в. до н.э. Также умели изготавливать мостовидные протезы, достаточно прочные для жевания.

Справиться с лечением зубов не так просто. Это единственная часть человеческого организма, которая неспособна к самовосстановлению. Зубная эмаль - самая твердая ткань в организме.

Зубы можно найти в неожиданных местах. Иногда они вырастают в других органах человеческого тела. Их можно обнаружить в носу, на языке, в глазу, на шее и в головном мозге.

В 1728 году была изобретена первая ортодонтическая конструкция, ее разработал француз Пьер Фошар. Она напоминала плоскую полоску металла, которая крепилась к внешней стороне зубов с помощью прочной нити. Кроме первой ортодонтической конструкции, Пьер Фошар также был изобретателем первых золотых коронок.

Сахар был впервые добавлен в жевательную резинку стоматологом Уильямом Сэмпловом в 1869-м.

В 2011 году на аукционе в Великобритании канадский дантист купил один из зубов Джона Леннона за $30,50. Покупатель надеялся использовать ДНК, полученную из зуба, чтобы клонировать мистера Леннона в будущем. Самый дорогой проданный человеческий зуб в истории - якобы зуб Исаака Ньютона за $1140.

Хотя это случается довольно редко, но бывает, что дети появляются на свет уже с молочными зубами. Среди знаменитых людей, родившихся с зубами - Наполеон Бонапарт и Юлий Цезарь.

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По закону штата Вермонт, США, женщина не имеет права носить зубные протезы без письменного разрешения ее мужа.

С протезами не так все просто. После выпадения зубов, нельзя тянуть с установкой протеза. Люди привыкают жить без них, а это на самом деле вредит. Ухудшается дикция и деформируется зубной ряд. Из-за постоянной жевательной нагрузки зубы смещаются в сторону отсутствующих. В результате образуются щели между зубами. Подробнее об этом в статье далее.