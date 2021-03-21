Жевательная резинка может убить каждого

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 540
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 657
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 603
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 765
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 657
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 603
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1152
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
1 Просмотров: 180
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 11:02

Жевательная резинка может убить каждого

  Комментировать
Жевательная резинка может убить каждого
При подавлении жвачкой синеют губы и идет пена изо рта

Привычка жевать резинку детьми тоже может стать смертельной. При ее поперхании полимеры из жвачки в бронхах превращаются в пленку. Вымыть ее невозможно.

Об этом рассказывает Максим Гордейчук, столичный торакальный хирург.

Ребенок закашливается, синеют губы, отекает лицо. Может пойти пена изо рта выделения изо рта. Нужно как можно быстрее перевернуть ее головой вниз, постучать.

Сразу ехать в больницу и делать УЗИ, чтобы определить состояние пищеварительного тракта. Самое вынимать из горла круглые и острые вещи. Детям вынимают предметы под общим наркозом, взрослым - под местным.

"Очень частая ошибка людей - оставлять в горле кость из рыбы. Жуют корку хлеба, чтобы кость прошла дальше в горло. Но твердая пища введет ее еще глубже в ткани. Надо ехать к специалисту. Тот вынет кость и назначит отвар семян льна, чтобы заживить слизистую оболочку", - предупреждает врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали самую опасную вещь, которой можно подавиться

Если не вынимать инородное тело больше недели, легкое в этом месте начинает гнить. Это воспалительный процесс. Органическое вещество начнет разлагаться.

Пациенту вводят в горло бронхоскоп - трубка с миниатюрной видеокамерой. Позволяет дотянуться инструментам для удаления инородных тел.

Израиль и Новая Зеландия дали временное разрешение на продажу назального спрея с оксидом азота NONS от биотехнологической фирмы SaNOtize. Он помогает предотвратить передачу COVID-19 через дыхательные пути.

Производство NONS началось в Израиле. Ожидается, что спрей поступит в продажу этим летом.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жевательная резинка может убить каждого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 86728
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 13761
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8568
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7578
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6156
Здоровье
Туберкулезом может заразиться каждый: что нужно знать о болезни
Туберкулезом может заразиться каждый: что нужно знать о болезни
"Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию
"Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию
 Просмотров: 27
Из-за бытовой химии мальчики рождаются с меньшими половыми органами
Из-за бытовой химии мальчики рождаются с меньшими половыми органами Просмотров: 216
Поднимут тариф за роды: сколько будет стоить рождения ребенка
Поднимут тариф за роды: сколько будет стоить рождения ребенка Просмотров: 207
Компания AstraZeneca проведет повторные исследования безопасности вакцины из-за недоверия США
Компания AstraZeneca проведет повторные исследования безопасности вакцины из-за недоверия США Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
3
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
Голосов: 46
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть