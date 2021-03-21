Жевательная резинка может убить каждого

При подавлении жвачкой синеют губы и идет пена изо рта

Привычка жевать резинку детьми тоже может стать смертельной. При ее поперхании полимеры из жвачки в бронхах превращаются в пленку. Вымыть ее невозможно.

Об этом рассказывает Максим Гордейчук, столичный торакальный хирург.

Ребенок закашливается, синеют губы, отекает лицо. Может пойти пена изо рта выделения изо рта. Нужно как можно быстрее перевернуть ее головой вниз, постучать.

Сразу ехать в больницу и делать УЗИ, чтобы определить состояние пищеварительного тракта. Самое вынимать из горла круглые и острые вещи. Детям вынимают предметы под общим наркозом, взрослым - под местным.

"Очень частая ошибка людей - оставлять в горле кость из рыбы. Жуют корку хлеба, чтобы кость прошла дальше в горло. Но твердая пища введет ее еще глубже в ткани. Надо ехать к специалисту. Тот вынет кость и назначит отвар семян льна, чтобы заживить слизистую оболочку", - предупреждает врач.

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Если не вынимать инородное тело больше недели, легкое в этом месте начинает гнить. Это воспалительный процесс. Органическое вещество начнет разлагаться.

Пациенту вводят в горло бронхоскоп - трубка с миниатюрной видеокамерой. Позволяет дотянуться инструментам для удаления инородных тел.

Израиль и Новая Зеландия дали временное разрешение на продажу назального спрея с оксидом азота NONS от биотехнологической фирмы SaNOtize. Он помогает предотвратить передачу COVID-19 через дыхательные пути. Производство NONS началось в Израиле. Ожидается, что спрей поступит в продажу этим летом.