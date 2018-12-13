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суббота, 22 декабря 2018 23:28

Женщины, которые смогли родить ребенка после 50 лет
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Благодаря науке шанс родить ребенка есть почти в любом возрасте. Однако иногда и сама природа показывает, что границ дозволенного нет.

Реальные примеры поздней беременности подал woman.ru

53 года, Дебби Хьюз из Великобритании

Будучи матерью 3-х детей, рожать больше Дебби не планировала. В свои 52 продолжала принимать противозачаточные. Новость о беременности стала для женщины огромной неожиданностью. Все показал тест. Сделать его Дебби решила "на всякий случай": он должен был развеять все сомнения относительно лишнего веса, который женщина начала ни с того ни с сего набирать. Результат оказался положительным.

Никаких проблем с вынашиванием у Дебби не было, поэтому рожала она естественным путем. В результате на свет появился здоровый мальчик.


54 года, Арселия Гарсия из США

В свои 53 Арселия уже имела 8-х детей. Еще одна беременность не входила в ее планы. Однако судьба решила иначе. Оказалось, что Арселия беременна тройней. Все трое — девочки. На свет они появились путем кесарева сечения. Несмотря на прогнозы врачей, родились абсолютно здоровыми.

Автор: woman.ru
  Арселия Гарсия с одной из своих тройнят
Арселия Гарсия с одной из своих тройнят

59-лет, Доун Брук из Великобритании

Доун Брук считается рекордсменкой: случаев естественного зачатия у женщин в возрасте старше нее до сих пор не зафиксировано. В 58 лет Доун вышла второй раз замуж. Вскоре после свадьбы стала испытывать слабость и недомогание. Появление таких симптомов натолкнуло Доун на мысль, что у нее развился рак. Женщина сдала все назначенные врачами анализы. В результате оказалось, что причина недомогания в беременности.

Опасения того, что ребенок может родиться с проблемами, заставляли Доун склоняться к мысли об аборте. Однако муж британки убедил ее рожать. Ребенок пары появился на свет с помощью кесарева сечения. Это был здоровый мальчик.


60 лет, Галина Шубенина из России

Произошло зачатие естественным путем или с помощью ЭКО, женщина не признается. Роды прошли путем кесарева сечения. Свою дочь Галина с мужем назвали Клеопатрой.

"Дочь вообще не приносит мне хлопот. Кормлю ее грудью, никаких смесей. Муж работает. Мы с ним, кстати, думаем, а не родить ли еще одного ребенка", — говорила Галина.

Автор: woman.ru
 

62 года, Лина Альварес из Испании

Лина всю свою жизнь мечтала о дочке. В 62 года забеременела с помощью ЭКО. Донор был анонимным. В результате родилась здоровая девочка весом 2350 граммов. Назвала Лина дочь в честь себя.

"Я самая счастливая женщина на планете. Все прошло замечательно. Когда ей будет 30 лет, мне — 90. Я ничего не боюсь, ведь продолжительность жизни с каждым годом увеличивается", — комментировала Лина.


62 года, Патриция Рэшбрук из Великобритании

Патриция мечтала родить общего ребенка своему второму мужу. Однако естественным путем забеременеть из-за весьма солидного возраста не могла. В проведении ЭКО британские клиники паре тоже отказывали: женщин старше 45 лет на Туманном Альбионе лечить против бесплодия не принято. Отказ супругам давали и за рубежом. Но фортуна им все же улыбнулась. Помочь согласился итальянский специалист Северино Анторини, известный своими скандальными опытами по клонированию человека. ЭКО Патриции итальянец провел в одной из российских частных клиник. Результат был успешным. Женщина родила путем кесарева сечения здорового мальчика.


65 лет, Аннегрет Раунигк из Германии

В свои 64 Аннегрет забеременела с помощью ЭКО. Подтолкнула женщину к такому шагу ее младшая дочь: девочка мечтала о младшем брате или сестре. Беременность оказалась многоплодной — прижилось 4 эмбриона. На 6-м месяце беременности Аннегрет провели кесарево сечение. Так на свет появилось 3 мальчика и 1 девочка. Дети родились очень слабыми, однако врачам все же удалось их спасти.

"Я не считаю свой поступок эгоистичным. Я люблю детей. Благодаря малышам чувствую себя моложе своих лет ", — отмечала Аннегрет.


66 лет, Адриана Илеску из Румынии

В молодом возрасте Адриана тяжело работала и не могла свести концы с концами. Замуж тоже не вышла, поэтому о рождении ребенка только мечтала. В начале 2000-х решила свою мечту воплотить в жизнь: именно тогда популярность ЭКО начала набирать обороты. Первые 9 попыток оказались напрасными. Десятая же увенчалась успехом — женщина забеременела тройней.

Вследствие развития патологии 2-х детей Адриана потеряла. Третьего же ей удалось выносить. Это была девочка. На свет дочь Илеску появилась недоношенной. Девочку врачам удалось выходить. Сейчас она уже ходит в школу и ни в чем не отстает от сверстников.


66 лет, Элизабет Адени из Великобритании

В молодости Элизабет была сосредоточена на карьере. Стать матерью решила лишь в столь солидном возрасте. Помогли женщине воплотить замысел в украинской клинике. Первая же попытка ЭКО оказалась успешной. Своего единственного сына Элизабет назвала Джолион.

"Главное — не сколько тебе лет, а на сколько ты себя чувствуешь. Иногда я чувствую себя на 39, иногда — на 56. У нас будет прекрасная семья: я и мой ребенок ", — говорила Адени журналистам.


72-лет, Далджиндер Каур из Индии

Со своим мужем Далджинер прожила в браке 46 лет. Однако родителями пара так и не смогла стать из-за проблем со здоровьем. Несмотря на солидный возраст, надежды супруги Каур не потеряли. Они накопили необходимую сумму и прошли процедуру ЭКО. Попытка оказалась удачной. В апреле 2016 Далджиндер родила путем кесарева сечения 1,5-килограммового мальчика. Несмотря на недобор веса, ребенка удалось выходить.

"Бог услышал наши молитвы. Теперь я наконец живу полной жизнью. За малышом я ухаживают самостоятельно. Мне кажется, у меня даже прибавилось сил. Мой муж тоже очень заботливый — помогает мне, как может", — делилась Далджиндер.


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Ранее рассказали о первом в мире случае рождения ребенка женщиной с маткой мертвого донора. Операцию по пересадке органа жительнице бразильского города Сан-Паулу провели в 2016 году. Собственная матка у нее отсутствовала с рождения. Через 1,5 месяца после операции у женщины появился менструальный цикл. Через 7 месяцев она забеременела.

woman.ru
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