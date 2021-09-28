Землю накроет экстремально сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря накроет Землю. Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 сентября, Землю накроет магнитная буря красного уровня. Продлится два дня - до 30 сентября.

Мощность бури ученые оценивают в пять баллов, значит, есть экстремально сильной, сообщает ТСН.

Такие магнитные колебания способны вызвать у человека головокружение, головную боль и тошноту, а также сбои в работе техники.

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При этом наиболее уязвимыми к воздействию бури будуть метеозависимы и пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими болезнями.

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. В дни повышенной солнечной активности у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. Стоит запомнить даты магнитных бурь и для профилактики приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи. Пить травяной чай из ромашки, мяты или липы.