Землю накроет экстремально сильная магнитная буря

 
Ексклюзивы
1/5
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 540
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 927
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1134
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 684
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2088
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 963
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1179
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4644
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3456
Фото
Все фото
5
6
0
3
9
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 207
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 864
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3402
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Олег Снігур
Олег Снігур
27 сентября 2021
Просмотров: 324
Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
вторник, 28 сентября 2021 08:17

Землю накроет экстремально сильная магнитная буря

  Комментировать
Землю накроет экстремально сильная магнитная буря
Мощная магнитная буря накроет Землю. Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 сентября, Землю накроет магнитная буря красного уровня. Продлится два дня - до 30 сентября.

Мощность бури ученые оценивают в пять баллов, значит, есть экстремально сильной, сообщает ТСН.

Такие магнитные колебания способны вызвать у человека головокружение, головную боль и тошноту, а также сбои в работе техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метеозависимость можно побороть разными способами

При этом наиболее уязвимыми к воздействию бури будуть метеозависимы и пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими болезнями.

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. В дни повышенной солнечной активности у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Стоит запомнить даты магнитных бурь и для профилактики приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи. Пить травяной чай из ромашки, мяты или липы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Землю накроет экстремально сильная магнитная буря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 14067
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 13779
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 9738
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 6606
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 5625
Здоровье
Коронавирус в Украине: количество больных за сутки увеличилось вдвое
Коронавирус в Украине: количество больных за сутки увеличилось вдвое Просмотров: 396
Украина и США подписали соглашение на $9 млн
Украина и США подписали соглашение на $9 млн Просмотров: 198
Минздрав опубликовал перечень обязательных к вакцинации профессий
Минздрав опубликовал перечень обязательных к вакцинации профессий Просмотров: 801
"Возвращаюсь к работе" - Разумков показал отрицательный тест на коронавирус
"Возвращаюсь к работе" - Разумков показал отрицательный тест на коронавирус Просмотров: 117
Новый метод лечения травм суставов и мышц поражает простотой
Новый метод лечения травм суставов и мышц поражает простотой
 Просмотров: 18
Больше всего комментируют
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
1
В России торжественно открыли деревянный туалет
Голосов: 68
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть