Землю накроют мощные магнитные бури: как уберечься

До конца текущего месяца и в октябре ожидается несколько сильных магнитных бурь. Возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, могут негативно влиять на работу систем связи, а также человеческое здоровье.

Солнечная вспышка средней силы ожидается 25 сентября, сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Затем двухдневная буря накроет Землю 28 и 29 сентября.

Автор: tesis.lebedev.ru Магнитные бури в сентябре

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. В дни повышенной солнечной активности у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. Возможны головная боль, головокружение, тошнота, боль в мышцах и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний и бессонницы.

Стоит запомнить даты магнитных бурь и для профилактики приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи. Пить травяной чай из ромашки, мяты или липы.

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Погода влияет на самочувствие большинства людей, так как организм приспосабливается к изменениям в окружающей среде. Горожане мало двигаются, редко выходят на улицу и привыкли создавать комфортную температуру с помощью кондиционеров и центрального отопления. Поэтому у них снижается естественная способность к адаптации, а изменение погоды может сказаться на здоровье.