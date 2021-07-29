"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19

Фото: Анна Дудченко

В Украине продолжается пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививают всех желающих от 18 лет с приоритетом для уязвимых групп населения.

Вакцинацию проводят в большинстве учреждений первичной медицинской помощи и в центрах массовой вакцинации в разных городах Украины. Вакцинируют людей Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и Moderna.

В Черкассах работает два центра массовой вакцинации. В городском доме культуры им. Ивана Кулика прививают в субботу и воскресенье с 09:00 до 16:00. В ТРЦ "Любава" на третьем этаже вакцинируют ежедневно с 11:00 до 18:00.

Через полчаса после открытия у центра вакцинации в "Любава" выстроилась очередь из восьми пенсионеров и двух девушек.

"Ой, надо фото сделать и выложить в Instagram, типа "Какие мы отважные, что пошли на вакцинацию", - говорит длинноволосая блондинка подруге, листая телефон.

Девушки громко рассмеялись, на что сразу получили замечание от одной из пенсионерок.

На входе в центр вакцинации стоит 40-летняя женщина в медицинском халате. Объясняет людям, куда идти и что делать. Пенсионеры обступают ее и шепчут: "А это все бесплатно? Чем и как вакцинируют у вас?".

"Да, все бесплатно. Надо только документ, удостоверяющий личность. На выбор у нас есть три вакцины: Pfizer, CoronaVac, Moderna", - отвечает медик и дальше объясняет. - Вы заходите по очереди и пишете согласие на вакцинацию. Затем подойдете на электронную регистрацию. После этого - к столу, где делают прививки. Один медик сверит ваши данные, другой будет прививать. Затем 20 минут посидите в зоне отдыха. Это нужно для того, чтобы проследить за реакцией организма на вакцину".

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"Кто на Pfizer?", - громко воскликнул медик.

"Мы", - подняли руку несколько человек.

"Один, два, три, четыре, пять. И там еще шестая сидит медсестра", - считает женщина и обращается к коллегам. - Может не хватить".

Через несколько минут объявляют, что Pfizer осталась только одна доза.

Автор: Анна Дудченко На входе в центр вакцинации стоит медик, которая объясняет куда идти и что делать

В холле слышится гул. Люди теряются, не знают, чем вакцинироваться. Другие препараты не признают.

"Чего мы тогда пришли сюда. Отпросились с работы специально, а Pfizer нет", - говорит кто-то из очереди.

"А что, Pfizer нет?", - спрашивают люди, которые только пришли.

"Нет. Есть только Moderna и CoronaVac", - отвечает медик на входе.

"А Moderna чья?", - спрашивает крепкий мужчина.

"Америка", - отвечает медик.

"О, ну чего вы волнуетесь. Я буду вакцинироваться", - добавил мужчина и переступил порог центра.

Медик на входе объясняет, что не знает, когда появится Pfizer. Однако люди не прекращают спрашивать о вакцине.

"Возможно, получится на какой-то день записаться. Или что мне делает? Я другой не буду вакцинироваться", - говорит пенсионерка лет 68.

"Девушка, скажите, пожалуйста, а когда будет Pfizer?", - раздается из очереди.

"У нас нет информации, когда появится Pfizer, - снова терпеливо повторяет женщина на входе. - У нас есть только две вакцины. И это ваш выбор, делать прививки ими или нет. Мы не имеем права навязывать".

"CoronaVac, Moderna есть желающие?", - снова громко спросили в центре.

"Да", - ответили несколько человек и зашли внутрь. Остальные люди, не получив вакцину, ушли.

"Надо искать другой центр", - сказала полнотелая коротко стриженая женщина.

За стеклянной дверью в пункте прививки есть три места для заполнения согласия. Электронную регистрацию проводит невысокий молодой человек в очках по имени Антон. Рядом стоят три стола, где колют вакцину.

Автор: Анна Дудченко После написания согласия и электронной регистрации люди идут на прививки

"Добрый день, ваш паспорт, пожалуйста. Вы левша или правша?", - спрашивает 30-летняя женщина, которая сверяет данные человека перед прививкой. - Правша? Значит, колоть будем в левое плечо".

Женщина лет 50 в темно-синем длинном халате молча набирает вакцину в шприц.

"Пластырь прячете, плечо обнажайте", - говорит женщина, которая сверяет документы. - Сегодня надо пить много воды и не употреблять алкоголь. Если температура больше 38 градусов, пьем парацетамол. На вторую дозу приходите через 28-48 дней".

"Когда?", - спрашивает человек с седыми волосами, как молоко.

"Через четыре недели, запишите себе", - громче объясняет медик.

У соседнего стола для прививки сидит длинноволосая девушка. Глядя на шприц, смущается - боится укола.

"Давайте бояться вместе", - объясняет девушке медсестра. - Вы зажимаетесь, мышцы напрягаются. Как я вас уколю?".

Девушка скривилась, вдавила шею в плечи и отвернулась от врача. В это время медик проколола кожу иглой.

Около 12:30 возле пункта вакцинации нет никого. Многие люди сидят после прививки в зоне отдыха.

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"Я успела привиться Pfizer, дочь - CoronaVac. Делали впервые. На вакцинацию долго решались. Страшно, потому что нет никаких гарантий, что тебе не станет хуже", - говорит 45-летняя жительница Черкасс Елена.

"А я привился второй вакциной Pfizer и в чушь о том, что вакцина опасна, не верю, - громко говорит 56-летний Николай Иванович в зоне отдыха. - Я пришел, зарегистрировался, написал согласие, укололся и все. После первой дозы сильных побочных эффектов не почувствовал".

Автор: Анна Дудченко После вакцины люди 20 минут сидят в зоне отдыха

40-летняя жительница Черкасс Валентина говорит, что почти год не могла сделать прививку: "То надо через врача зарегистрироваться, то через "Дію", в которую я вообще не могу зайти. Или же вакцинируют только на выходные. А сейчас, наконец, удобно все сделали".

В зоне отдыха слышно, как высокий мужчина лет 35 говорит по телефону: "Да, привился. Надеюсь, жить буду".

Через несколько минут громко звонит телефон.

"Алло, мама! Как ты там? Потому что я еще в Черкассах, вакцинируюсь. Закрутилась и не позвонила, извини, - эмоционально говорит худощавая невысокая 50-летняя женщина в очках. - Что ты такое говоришь, кто бы на нас кричал, здесь вакцинируют по-человечески. Врачи приветливые, все хорошо".

Всего в центр вакцинации ТРЦ "Любава" каждый день прививки получает более 2 тыс. человек. 27 июля всего в Черкассах вакцинировали 5918 человек. С начала вакцинации в Черкасской области прививали 111077 человек.

11 июля вакцина Pfizer стала доступной в центрах Covid-вакцинации в Украине. Первым городом, в котором прививали населения этой вакциной, стал Чернигов. 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood и еще 420 человек получили прививки в ЦУМ Чернигова. Желающих получить вакцину CoronaVac в этот день оказалось немного - всего 194 человека.