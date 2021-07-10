В Украине начали вакцинировать препаратом Pfizer: кто первым получил прививки

10 июля прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer в Чернигове. Фото: Reuters

Вакцина Pfizer стала доступной в центрах Covid-вакцинации в Украине. Первым городом, в котором прививали население этой вакциной, стал Чернигов.

Об этом сообщил глава Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook. Он сообщил, что 10 июля прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer в Чернигове.

"Сегодня Чернигов стал первым городом в Украине в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации", - сообщает медик.

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По его словам, в Чернигове 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood и еще 420 человек получили прививки в ЦУМ Чернигова. А вот желающих получить вакцину CoronaVac в этот день оказалось не тук уж много - всего 194 человека за день.

За минувшие сутки, 9 июля, в Украине провакцинировали от коронавируса рекордное количество людей.