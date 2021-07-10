В Украине рекорд - сделали невероятное количество вакцинаций

В Украине за сутки поставили новый рекорд вакцинации населения. Фото: Reuters

За минувшие сутки, 9 июля, в Украине провакцинировали от коронавируса рекордное количество людей - 114 660. По состоянию на 10 июля привилось 3 420 668 украинцев.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"В Украине новый рекорд прививок в сутки. 114 660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 538 20 человек, полностью иммунизированы – 60 840 человек", - говорится в сообщении.

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В течение суток работали 697 мобильных бригад, 1 562 пункта прививки, 38 центров вакцинации.

9 июля в список ожидания Covid-вакцинации записались 788 697 человек.

В Министерстве цифровой трансформации показали Covid-сертификат в приложении "Дия". Бета-тест функции начался 1 июля. Сейчас она доступна не для всех пользователей.