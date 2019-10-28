Запущенный кариес приводит к страшным болям и гниению

Кариес опасен для жизни. Фото:vranya.net

Чаще всего к стоматологам украинцы обращаются с тремя болезнями - кариесом, пульпитом и пародонтитом.

О том, что вызывает эти болезни, и какая профилактика, рассказал стоматолог с Кропивницкого Сергей Сергиенко.

Кариес занимает первое место среди болезней зубов. Вызвать его может недостаточная гигиена ротовой полости, некачественное и несбалансированное питание, наследственность и общее состояние организма.

Кариес разрушает эмаль зуба, что может привести к его полной потере.

Кроме этого, запущенный кариес приводит к пульпиту - воспалению пульпы, "середины" зуба. Пульпит вызывает сильную боль, может повышаться температура тела.

А запущенный пульпит приводит к следующей болезни - пародонтиту. По его возникновения зуб пытаются спасти, однако часто это неэффективно. Кроме этого, может возникнуть некротический эффект, или загноение. Это все сопровождается сильными болями.

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"Профилактика - не хочешь, чтобы у тебя возник пульпит, лечи кариес. Не хочешь страдать от пародонтита - лечи кариес. Это все идет лесенкой. Но, видимо это зависит от менталитета, наши люди не любят лечить еще на ранних этапах. Поэтому чаще всего обращаются с запущенной формой пародонтита. Там уже зуб пытаются спасти, но большая угроза его удаления ", - рассказал Сергей Сергиенко.

Чтобы уберечься от этих болезней, стоматолог посоветовал придерживаться простых правил.

"Профилактика кариеса - гигиена ротовой полости. Дважды в день должен чистить зубы, обязательно после еды. Также не стоит забывать о зубную нить - между зубами тоже может скрываться кариес, поэтому надо не допускать развития бактерий. Обязательно раз в полгода нужно посещать стоматолога. Профилактика пульпита - это лечение кариеса. Потому запущенный кариес приведет к пульпиту, а тот - к пародонтиту".

Также, отметил он, в Полтавской области существует проблема флюороза. Даже первые зубы у детей уже идут с пятнами.

Поэтому стоит обращаться к стоматологу при первых проявлениях - пятнах на эмали.

Ежедневное употребление льна на завтрак облегчит проявления аллергий, усилит иммунитет и защитит клетки от рака и старения.