Запущенный кариес приводит к страшным болям и гниению

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 5139
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1719
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7110
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1179
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6552
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40932
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1179
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3429
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
5
7
5
4
24
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1179
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5814
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7659
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1890
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 945
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
понедельник, 28 октября 2019 15:11

Запущенный кариес приводит к страшным болям и гниению

  Комментировать
Запущенный кариес приводит к страшным болям и гниению
Кариес опасен для жизни. Фото:vranya.net

Чаще всего к стоматологам украинцы обращаются с тремя болезнями - кариесом, пульпитом и пародонтитом.

О том, что вызывает эти болезни, и какая профилактика, рассказал стоматолог с Кропивницкого Сергей Сергиенко.

Кариес занимает первое место среди болезней зубов. Вызвать его может недостаточная гигиена ротовой полости, некачественное и несбалансированное питание, наследственность и общее состояние организма.

Кариес разрушает эмаль зуба, что может привести к его полной потере.

Кроме этого, запущенный кариес приводит к пульпиту - воспалению пульпы, "середины" зуба. Пульпит вызывает сильную боль, может повышаться температура тела.

А запущенный пульпит приводит к следующей болезни - пародонтиту. По его возникновения зуб пытаются спасти, однако часто это неэффективно. Кроме этого, может возникнуть некротический эффект, или загноение. Это все сопровождается сильными болями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В глазу мужчины обнаружили 12-сантиметрового глиста

"Профилактика - не хочешь, чтобы у тебя возник пульпит, лечи кариес. Не хочешь страдать от пародонтита - лечи кариес. Это все идет лесенкой. Но, видимо это зависит от менталитета, наши люди не любят лечить еще на ранних этапах. Поэтому чаще всего обращаются с запущенной формой пародонтита. Там уже зуб пытаются спасти, но большая угроза его удаления ", - рассказал Сергей Сергиенко.

Чтобы уберечься от этих болезней, стоматолог посоветовал придерживаться простых правил.

"Профилактика кариеса - гигиена ротовой полости. Дважды в день должен чистить зубы, обязательно после еды. Также не стоит забывать о зубную нить - между зубами тоже может скрываться кариес, поэтому надо не допускать развития бактерий. Обязательно раз в полгода нужно посещать стоматолога. Профилактика пульпита - это лечение кариеса. Потому запущенный кариес приведет к пульпиту, а тот - к пародонтиту".

Также, отметил он, в Полтавской области существует проблема флюороза. Даже первые зубы у детей уже идут с пятнами.

Поэтому стоит обращаться к стоматологу при первых проявлениях - пятнах на эмали.

Ежедневное употребление льна на завтрак облегчит проявления аллергий, усилит иммунитет и защитит клетки от рака и старения.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запущенный кариес приводит к страшным болям и гниению». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев

Украинские воины заняли стратегические высоты

Депутаты приняли важный документ по языку

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 38493
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
15
 1 Просмотров: 15426
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 12412
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 12385
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 8541
Здоровье
Гепатит А парализовал обучения в школе
Гепатит А парализовал обучения в школе Просмотров: 81
15 школьников в больнице - в Чернигове вспышка гепатита А
15 школьников в больнице - в Чернигове вспышка гепатита А Просмотров: 342
Яблоко защитит сердце и поможет похудеть
Яблоко защитит сердце и поможет похудеть Просмотров: 1719
Как может навредить сухой воздух в помещении
Как может навредить сухой воздух в помещении Просмотров: 513
10 ошибок, которые мы делаем в туалете каждый день
10 ошибок, которые мы делаем в туалете каждый день Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
5
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
4
Добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально - штаб ООС
3
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
Голосов: 388
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua