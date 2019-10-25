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суббота, 26 октября 2019 05:28

Ложка льна в день спасет от старения и рака

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Ложка льна в день спасет от старения и рака
Семена полезны для организма. Фото: kp.ru

Ежедневное употребление льна на завтрак облегчит проявления аллергий, усилит иммунитет и защитит клетки от рака и старения.

Семена очень полезно для печени - защищает ее старения, ожирения и вирусов, сообщили в ТСН.

Кроме этого, употребление льна по ложке в день нормализует активность женских гормонов, предотвращает гормональным нарушением. Оно является эффективным онкопротектором - защищает клетки от гормонозависимых опухолей.

Если употреблять лен ежедневно, можно потерять 2-3 килограмма. Это семена хорошо утоляет голод, стимулирует использования жира из жировых "депо", а также "обволакивает" желудок и кишечник. Благодаря ему можно устранить запоры, очистить почки, легкие и сосуды.

Начинать употреблять следует из маленькой дозы - по чайной ложке в день. А потом наблюдать за реакцией организма и увеличивать дозу.

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В столичном Институте сердца впервые в Украине пациенту вживили искусственное мини-сердце.

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