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пятница, 25 октября 2019 11:31

Уникальный случай: мужчине пересадили мини-сердце

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Уникальный случай: мужчине пересадили мини-сердце
Хирурги Институтут сердца мини-сердце пересадили за 3 часа Фото: obozrevatel.com

В столичном Институте сердца впервые в Украине пациенту вживили искусственное мини-сердце.

Оно меньше занимает места в груди, но больше перекачивает крови в организме. Кроме того, для его установки уже не нужно разрезать грудную клетку, как это делали раньше.

"Чистил зубы и начал задышать. Сердце болело уже 10 лет, но такого приступа не было. На операцию согласился, потому что не было как ждать, - рассказывает Вячеслав Вожженко. Он является шестым пациентом с механическим сердцем в Украине, но первым мини-разрезом. - Врачи сказали, что проблема в перенесенных на ногах простуде и гриппе".

Теперь у мужчины 2 сердца. Ему имплантировали к своему еще искусственное за 4 млн грн, которые выделили из госбюджета. Аппарат привезли из Америки. Операция длилась 3 часа. За это время в полость левого желудочка сердца вживили насос, который перекачивает кровь.

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"Мы эту операцию впервые делали мини-доступом. Технически это сделать очень сложно, ведь разрезы размером с кулак ребенка. Мини-сердце очень маленькое и плоское. Оно не занимает в грудной клетке большого пространства и гораздо больше прокачивает крови, чем предыдущее поколение механических сердец", - рассказывает Борис Тоддуров, кардиохирург, директор Институтута сердца Минздрава Украины.

Теперь будет ждать, пока в Украине введут закон о трансплантации. Сейчас на листе ожидания в Институте сердца 56 пациентов. Все до 30 лет. В целом по Украине таких пациентов до 300 человек.

24 октября в Киеве открылась 3-я международная конференция "Реконструктивная хирургия сердца". Она стала выдающимся событием отечественной медицинской общественности. Среди 24 иностранных спикеров конференции - выдающиеся кардиохирурги со всего мира.

Конференция будет длиться 2 дня, во время которых ведущие специалисты обсудят множество тонкостей профессии.

Инициатором мероприятия выступил Институт сердца. Встреча прошла без излишней помпезности, где каждый мог высказаться, спросить и посоветоваться.

Автор: Екатерина Романчук
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