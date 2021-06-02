Зачем каждый год проходить проверку зрения у офтальмолога

 
Ексклюзивы
1/5
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 261
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 360
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 405
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 306
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1530
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 999
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 621
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 495
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 486
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 441
Фото
Все фото
5
17
3
5
7
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 405
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1899
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 495
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 963
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 351
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 12:12

Зачем каждый год проходить проверку зрения у офтальмолога

  Комментировать
Зачем каждый год проходить проверку зрения у офтальмолога
Ежегодные проверки зрения у офтальмолога – это крайне желательная рекомендация. Фото: Альфа Мед

Зрение – это основной источник информации об окружающем мире. Поэтому беречь его нужно буквально, как "зеницу ока".

Ежегодные и систематические проверки зрения у офтальмолога, независимо от возраста, пола и нынешнего состояния глаз – это крайне желательная рекомендация, которая выступает гарантом своевременной диагностики проблем.

Обратите внимание, что сегодня вы можете пройти обследование и заказать линзы/очки в г. Киеве, по адресу: ул. Сверстюка, 6 (Оптика МКЛ). Прием проводит врач-офтальмолог Комисаренко Галина Павловна (26 лет опыта).

Кому нужно проходить проверку

Буквально всем, даже если вы не замечаете, что глаза стали хуже видеть или уставать. Более того, зачастую человек не может зафиксировать негативные изменения, пока они не становятся критичными, так как имеет место привыкание и адаптация к ухудшающемуся зрению.

Если человек замечает негативную тенденцию, но не придает ей значений, откладывая визит к врачу, последствия тоже могут быть неприятными.

Регулярные проверки у офтальмолога – здоровому человеку рекомендуется посещать кабинет не реже 1 раза в год – позволят вовремя выявить нарушения, болезни и отклонения от нормы. А это, в свою очередь, позволит вылечить болезнь или провести коррекцию.

Если человек знает о своих проблемах с глазами, ему рекомендуется ходить к офтальмологу чаще, чтобы следить за течение болезни или изменениями в глазах. Эта же рекомендация актуальна для тех, кто делал коррекцию – визит к врачу позволит следить за состоянием и утомляемостью глаз, а также за правильностью проведенной коррекции.

Повышенное внимание к осмотрам стоит уделить людям, у которых в роду были глаукомы и катаракты, людям, которые перенесли травмы глаз, людям с пониженным или повышенным давлением, болезнями нервной и сосудистой систем.

Также регулярная проверка зрения необходима при некоторых хронических заболеваниях (например, болезней щитовидки, сахарный диабет и так далее), во время и после курса лечение гормональными препаратами, во время беременности.

Проверка – это своевременное решение

В ходе проверки врач может обнаружить болезнь глаза на ранней стадии, а значит – вылечить ее легче, быстрее и с меньшим риском осложнений. Некоторые глазные болезни и отклонения от нормы, диагностированные на ранней стадии, лечат без операций.

Визит к хорошему офтальмологу – это залог правильной коррекции, подбора правильных линз или очков. Хорошее зрение доступно даже тем, у кого есть проблемы с глазами. Главное – не бояться идти к специалисту, который проведет комплексную проверку и предложит адекватное решение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зачем каждый год проходить проверку зрения у офтальмолога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Человек на 85 процентов зависит от того, что ест

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 28641
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 8703
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 18 Просмотров: 5058
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3888
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3807
Здоровье
Вакцины от коронавируса разрешили смешивать
Вакцины от коронавируса разрешили смешивать Просмотров: 63
Человек на 85 процентов зависит от того, что ест
Человек на 85 процентов зависит от того, что ест
 Просмотров: 108
Боль в суставах снимают уколами гиалуроновой кислоты
Боль в суставах снимают уколами гиалуроновой кислоты
 Просмотров: 297
Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация
Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация Просмотров: 972
Человек впервые заболел птичьим гриппом
Человек впервые заболел птичьим гриппом Просмотров: 234
Больше всего комментируют
18
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого
Голосов: 2557
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть