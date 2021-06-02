Зачем каждый год проходить проверку зрения у офтальмолога

Ежегодные проверки зрения у офтальмолога – это крайне желательная рекомендация. Фото: Альфа Мед

Зрение – это основной источник информации об окружающем мире. Поэтому беречь его нужно буквально, как "зеницу ока".

Ежегодные и систематические проверки зрения у офтальмолога, независимо от возраста, пола и нынешнего состояния глаз – это крайне желательная рекомендация, которая выступает гарантом своевременной диагностики проблем.

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Кому нужно проходить проверку

Буквально всем, даже если вы не замечаете, что глаза стали хуже видеть или уставать. Более того, зачастую человек не может зафиксировать негативные изменения, пока они не становятся критичными, так как имеет место привыкание и адаптация к ухудшающемуся зрению.

Если человек замечает негативную тенденцию, но не придает ей значений, откладывая визит к врачу, последствия тоже могут быть неприятными.

Регулярные проверки у офтальмолога – здоровому человеку рекомендуется посещать кабинет не реже 1 раза в год – позволят вовремя выявить нарушения, болезни и отклонения от нормы. А это, в свою очередь, позволит вылечить болезнь или провести коррекцию.

Если человек знает о своих проблемах с глазами, ему рекомендуется ходить к офтальмологу чаще, чтобы следить за течение болезни или изменениями в глазах. Эта же рекомендация актуальна для тех, кто делал коррекцию – визит к врачу позволит следить за состоянием и утомляемостью глаз, а также за правильностью проведенной коррекции.

Повышенное внимание к осмотрам стоит уделить людям, у которых в роду были глаукомы и катаракты, людям, которые перенесли травмы глаз, людям с пониженным или повышенным давлением, болезнями нервной и сосудистой систем.

Также регулярная проверка зрения необходима при некоторых хронических заболеваниях (например, болезней щитовидки, сахарный диабет и так далее), во время и после курса лечение гормональными препаратами, во время беременности.

Проверка – это своевременное решение

В ходе проверки врач может обнаружить болезнь глаза на ранней стадии, а значит – вылечить ее легче, быстрее и с меньшим риском осложнений. Некоторые глазные болезни и отклонения от нормы, диагностированные на ранней стадии, лечат без операций.

Визит к хорошему офтальмологу – это залог правильной коррекции, подбора правильных линз или очков. Хорошее зрение доступно даже тем, у кого есть проблемы с глазами. Главное – не бояться идти к специалисту, который проведет комплексную проверку и предложит адекватное решение.