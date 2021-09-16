Забывчивость и дезориентация: какие симптомы указывают на болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной возникновения деменции. Фото: Anna Shvets: Pexels

21 сентября в мире отмечают день распространения информации о болезни Альцгеймера. Цель - проинформировать общество о болезни и ее диагностике, лечении, уходе за пациентами. Впервые данное заболевание описал немецкий психиатр Алоис Альцгеймер в 1906 году. Болезнь поражает людей старше 65 лет.

Болезнь Альцгеймера - это название набора симптомов, в которые входит потеря памяти, трудности с процессом мышления, бытовыми делами, речью. Есть распространенной причиной деменции - прогрессирующего или хронического синдрома, при котором происходит деградация и разрушение способности мыслить. По прогнозам специалистов, если эффективные стратегии уменьшения рисков не будут реализованы на мировом уровне, то к 2050-му количество больных деменцией будет достигать примерно 152 млн.

Симптомы, связанные с деменцией, проходят три стадии развития. Несмотря на это, недуг поражает каждого по-разному. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Несмотря на это имеет одну общую черту - у больного теряется способность выполнять повседневные обязанности и заботиться о себе.

Ранняя стадия деменции часто остается незамеченной, потому развивается постепенно. Общие симптомы включают: забывчивость, потерю отсчета времени, нарушение ориентации в знакомой местности.

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Среднюю стадию выявить легче. Симптомы становятся более явными, а именно: человек забывает имена людей, недавние события, ему становится трудно общаться, нужна помощь в уходе за собой, нарушается ориентация.

На поздней стадии развивается почти полная зависимость и пассивность. Нарушение памяти становятся значительным, а физические признаки и симптомы очевидными. Симптомы включают: потерю ориентации во времени и пространстве, трудности в распознавании родственников и друзей, поведенческие изменения, которые могут усиливаться и включать агрессивность.

Причины развития деменции неизвестны, но есть общие советы по ее профилактике:

- вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек;

- вовремя лечить зубы и не допускать болезней десен - бактерии Porphyromonas gingivalis, вероятно, могут быть причиной болезни Альцгеймера;

- контролировать артериальное давление, уменьшить потребление соли, сахара и поддерживать здоровый вес;

- тренировать мозг и развивать память - читать, решать кроссворды, учить стихи;

- больше общаться. Общение - это активная умственная деятельность, в частности, концентрация внимания и стимуляция памяти.

Пока нет методов терапии, которые позволили бы полностью вылечить или приостановить прогрессирование деменции. Хотя, учитывая основные принципы оказания помощи пациентам с деменцией, возможно сократить количество негативных проявлений болезни.

От болезни Альцгеймера можно защититься благодаря диете с большим содержанием морепродуктов, овощей, фруктов и оливкового масла. Немецкие ученые проанализировали 500 пожилых людей и предположили, что средиземноморская диета дает определенную защиту от болезни.