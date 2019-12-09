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вторник, 10 декабря 2019 02:24

"Взламай свой мозг": как избавиться от вредных привычек навсегда

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Автор: unsplash.com
  Вредные привычки: способы избавиться
Вредные привычки: способы избавиться

Курение, проверка социальных сетей вместо выполнения рабочих задач и потребления сладостей - эти и другие вредные привычки не только мешают жить здорово, но и приносят наслаждение.

Как избавиться от вредных привычек и прекратить желать к ним вернуться рассказал доктор наук и медицины Юдсон Бревер, пишет hbr.org.

Первый шаг к избавлению от привычки - выяснить, что подталкивает к ней (триггеры). Например, если привычка - прокрастинация, курение или заедания стресса на работе, обратите внимание на ситуации, при которых вы делаете эти вещи. Что вы делаете, чтобы "облегчить" свое самочувствие? После выяснения триггеров вы сможете понять, в каких ситуациях вы обращаетесь к вредной привычке, как к утешению.

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Далее следует объединить действие с результатом. Как ваша привычка влияет на самочувствие и мысли? Что она вам дает? Какие преимущества она приносит вам, вопреки вреду? Запомните или запишите ответы. Осознание поможет переоценить ситуацию и нарушить привычку.

Напоследок, чтобы создать новую полезную привычную, стоит заменить имеющееся вознаграждение чем-то лучшим. Мозг любит получать что-то более весомое. Попробуйте заинтересованность. В частности, если возникает желание заесть стресс на работе, задайте себе вопрос: зачем это вам, что с вами происходит, что именно вы съедаете? Таким образом вы сможете переключить мозг на интересное занятие и стать более сознательным человеком.

Некоторые привычки, которые мы считаем вредными, могут стать полезными для организма. На здоровье оказывают благотворное влияние четыре распространенные привычки.

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