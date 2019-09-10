Когда плохие привычки становятся полезными

Если спать днем, то улучшится внимание и повысится производительность труда. Фото: image.freepik.com

Некоторые привычки, которые мы считаем вредными, могут стать полезными для организма.

На здоровье оказывают благотворное влияние четыре распространенные привычки, пишет Лента.

Специалисты из Франции в ходе исследования обнаружили, что отдыхать на диване в состоянии апатии полезно для организма. Когда все валится из рук и ничего не хочется делать, то это значит, что организм исчерпал весь запас энергии и ему нужно восстановиться. Короткий период безделья, когда человек лежит на диване, надо расценивать как способ психологического восстановления.

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Если спать днем, то улучшится внимание и повысится производительность труда. Ученые считают лучшим периодом для дневного отдыха время между 13.00 и 15.00.

Некоторые диетологи не советуют полностью отказываться от жирной пищи. Исследования показали, что жиры в организме помогают усвоению некоторых минералов и витаминов и приостанавливают развитие раковых клеток.

Компьютерные игры полезны для развития умственных способностей. Особенно полезно ими заниматься в зрелом возрасте для сохранения ясности ума.

Для того, чтобы чувствовать себя бодро, необходимо не пропускать тренировки, пить воду, завтракать, избегать фаст-фуд и иметь чистоту в офисе.Нужно не менее трех раз в неделю заниматься спортом.Если пропускать даже по уважительным причинам, это приведет к истощению организма более не заниматься вообще.