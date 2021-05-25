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вторник, 25 мая 2021 16:07

Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему

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Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Использовать препараты стимулирующие рост волос запрещено - это приводит к обострению проблемы. Фото: Photo by Moose Photos from Pexels

Почти у каждого, кто переболел коронавирусной инфекцией, наблюдается выпадение волос. Интенсивность зависит от тяжести течения болезни и методов лечения. Устранить проблему косметическими средствами не удастся. Необходимо обследоваться у трихолога и получить индивидуальное лечение с учетом сопутствующих заболеваний и особенностей организма.

Об этом Gazeta.ua рассказала Лариса Пономаренко, столичный трихолог.

"Постковидное выпадения волос является официально подтвержденным синдромом, который наблюдается практически в 100 процентов пациентов, переболевших Covid-19. Интенсивность выпадения зависит от того, как человек перенес болезнь и лечение. Чем тяжелее проходила болезнь, тем больше теряется волос. Это связано и с кислородным голоданием. Также играют роль цитокины - белки, выделяемые когда организм борется с болезнью. Их избыток токсичен для организма. Возникает аутоиммунная реакция. Все это является причиной выпадения волос", - сказал трихолог.

Если коронавирус протекал в легкой форме, иммунная система не перезагружена, во время лечения человек не принимал антибиотиков, которые сами по себе провоцируют выпадение, даже без коронавируса, то проблем с волосами будет минимум. Несмотря на это, избавиться от них таблетками или масками невозможно.

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"Пока человек не нормализует все патологические процессы, роскошной шевелюры не видать. Рост здоровых волос зависит от общего состояния организма. Поэтому сначала необходимо обратиться к трихологу и понять, какие изменения произошли в организме и устранить их. В зависимости от показаний пациенту назначают антиоксидантную терапию, инъекции и т.д.", - продолжила врач.

Использовать препараты стимулирующие рост волос запрещено - это приводит к обострению проблемы. По той же причине не советует шампуни в составе которых аминексил и тому подобное. Если возможности обратиться к врачу нет, то не навредит витамин биотин. Кроме того, советует постепенно вводить физические нагрузки - ходьбу, чаще бывать на свежем воздухе и придерживаться правильного питания. Не есть жареное, жирное, острое. Зато налегать на отварное или запеченное мясо, сезонные фрукты, овощи и зелень.

Причиной возникновения перхоти может стать грибковое поражение кожи или неправильный уход. Чтобы избавиться от проблемы, следует выбрать правильный шампунь и не увлекаться пенками, лаками для укладки. Во время сушки феном важно не забывать о термозащите - она действенная.

Автор: Влада Москвитис
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Дата
25
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