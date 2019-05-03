Время к гинекологу: назвали основные симптомы венерических заболеваний у женщин

Симптомы венерических заболеваний могут исчезать сами по себе, однако со временем инфекция снова обострится и ударит с удвоенной силой. ФОТО: plushcare.com

Около 25% сексуально активных людей заражаются половыми инфекциями до достижения 25-летнего возраста. Часто эти болезни протекают незаметно. Во многих случаях их симптомы напоминают вполне невинные болезни, которые люди привыкли игнорировать.

Перечень главных признаков половых инфекций подало издание Woman'sDay.

1. Необычные вагинальные выделения в перерыве между месячными. В норме они должны иметь нейтральный запах, быть прозрачными или молочного цвета. Патологические же выделения пахнут неприятно. По запаху напоминают рыбу. По цвету могут быть серые, белые, желтые, зеленые, кровяные. Текстуру имеют пенистую либо кремообразную густую. Особенно насторожить должны вагинальные выделения, сопровождающиеся повышением температуры.

2. Боль в малом тазу. Обычно беспокоит не постоянно, а только во время полового акта. Может сосредотачиваться внизу живота, над лобком или в паховой области. Возникает обычно в запущенных случаях, когда инфекция провоцирует сильный воспалительный процесс в органах малого таза.

3. Дискомфорт при мочеиспускании. Боль, жжение или резь при опорожнении мочевого пузыря могут указывать на хламидиоз, гонорею или трихомоноз. К симптомам этих заболеваний относятся также частые позывы к мочеиспусканию.

4. Увеличение паховых лимфоузлов. В норме они не должны превышать 1,5 см. При наличии в малом тазу воспалительного или инфекционного процесса опухают. При этом могут увеличиваться до 4-5 см. Часто сопровождаются болью.

5. Язвы, узелковые высыпания, эрозии и бородавки в области половых органов. Часто возникают не только на гениталиях, но и на языке, губах и других частях тела. Появление их может свидетельствовать о наличии папилломавируса, генитального герпеса, сифилиса, контагиозного моллюска и тому подобного.

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6. Симптомы простуды, которые не проходят более 10 дней и дополняются увеличением лимфоузлов. Могут быть проявлением сифилиса, ВИЧ и других половых инфекций.

7. Зуд в области половых органов. Может указывать на трихомоноз, генитальный герпес, кандидоз, хламидиоз.

Внимательное отношение к своему здоровью поможет вовремя выявить болезнь, что является залогом успешного лечения. Обращать внимание следует как на общее самочувствие, так и на состояние отдельных частей организма. В частности, многое о здоровье расскажут глаза. Беспричинное слезотечение, подергивание века, красные прожилки на белках, наличие вокруг радужной оболочки кольца, сухость в глазах — все это может быть проявлением той или иной болезни. К примеру, некоторые венерические заболевания способны вызывать покраснение глазных белков.