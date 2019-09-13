Врачи рассказали, как грецкий орех влияет на организм

Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что грецкий орех оказывает наиболее ощутимый оздоровительный эффект на организм из всего многообразия орехов. Ядра грецких орехов отличаются высоким содержанием ряда витаминов, железа, магния, кальция. Магний обладает успокаивающим свойством, а кальций и фосфор полезны при заболеваниях костей.

Орех помогает укрепить сосуды и очищает кровь, что очень полезно для активной работы сердца и мозга.

Мало кто знает, что грецкие орехи способны также улучшать работу пищеварительной системы. Их белок налаживает работу желудка и кишечника, а также избавляет от запоров, препятствует развитию дисбактериоза, улучшает микрофлору кишечника. Ядра грецкого ореха рекомендуются и при гастрите с повышенной кислотностью.

Врачи отмечают, что в грецком орехе полезны не только ядра, но и перегородки, листья. В исти присутствуют флавоноиды, аскорбиновая и кофейная кислоты, эфирные масла. Листья грецкого ореха дают лечебный эффект при диарее и кожных заболеваниях, оказывают противовоспалительное, бактерицидное, противоглистное, общеукрепляющее действие. Масло ореха полезна при крапивнице, экземе, простуде.

Оказывается, не все полезно, что кажется здоровой пищей. Так, фрукты, орехи, зелень и другие, казалось бы, полезные продукты легко могут и навредить нам.