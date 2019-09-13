Врачи рассказали, как грецкий орех влияет на организм

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 810
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2430
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1062
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1800
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2475
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1044
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1476
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1170
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2178
Фото
Все фото
5
4
24
4
5
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Назвали самые горячие позы для возвращения страсти
Назвали самые горячие позы для возвращения страсти
Видео
Все видео
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4329
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30582
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 189
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 03:28

Врачи рассказали, как грецкий орех влияет на организм

  Комментировать
Врачи рассказали, как грецкий орех влияет на организм
Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что грецкий орех оказывает наиболее ощутимый оздоровительный эффект на организм из всего многообразия орехов. Ядра грецких орехов отличаются высоким содержанием ряда витаминов, железа, магния, кальция. Магний обладает успокаивающим свойством, а кальций и фосфор полезны при заболеваниях костей.

Орех помогает укрепить сосуды и очищает кровь, что очень полезно для активной работы сердца и мозга.

Мало кто знает, что грецкие орехи способны также улучшать работу пищеварительной системы. Их белок налаживает работу желудка и кишечника, а также избавляет от запоров, препятствует развитию дисбактериоза, улучшает микрофлору кишечника. Ядра грецкого ореха рекомендуются и при гастрите с повышенной кислотностью.

Врачи отмечают, что в грецком орехе полезны не только ядра, но и перегородки, листья. В исти присутствуют флавоноиды, аскорбиновая и кофейная кислоты, эфирные масла. Листья грецкого ореха дают лечебный эффект при диарее и кожных заболеваниях, оказывают противовоспалительное, бактерицидное, противоглистное, общеукрепляющее действие. Масло ореха полезна при крапивнице, экземе, простуде.

Оказывается, не все полезно, что кажется здоровой пищей. Так, фрукты, орехи, зелень и другие, казалось бы, полезные продукты легко могут и навредить нам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врачи рассказали, как грецкий орех влияет на организм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 51580
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 38316
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
8
 Просмотров: 26622
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 24498
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 8 Просмотров: 19270
Здоровье
Супрун: я остаюсь дома, в Украине
Супрун: я остаюсь дома, в Украине 1 Просмотров: 2457
Супрун рассказала, как побороть эректильную дисфункцию без медикаментов
Супрун рассказала, как побороть эректильную дисфункцию без медикаментов 1 Просмотров: 2430
Объяснили почему от стресса одни худеют, а другие набирают вес
Объяснили почему от стресса одни худеют, а другие набирают вес Просмотров: 639
Супрун: Мафия возвращается
Супрун: Мафия возвращается 1 Просмотров: 3816
Когда плохие привычки становятся полезными
Когда плохие привычки становятся полезными Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
8
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 797
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua