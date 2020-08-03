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понедельник, 03 августа 2020 03:38

Врачи призывают не избегать плановой вакцинации детей. Предупредили о рисках

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Врачи призывают не избегать плановой вакцинации детей. Предупредили о рисках
Объяснили, чем грозит нарушение плановой вакцинации. Фото: REUTERS

Нарушение плановой вакцинации во время карантина может привести к возгоранию других инфекционных болезней.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций ... Вакцинация во время пандемии Covid-19 является безопасной", - сообщает Центр общественного здоровья Украины в Фейсбук.

В частности, Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране региона. Риск в Украине отнесли к категории высоких.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если в стране есть вакцинированными более 95% населения, распространение вируса прекратится. В Украине по состоянию за 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

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Также, по состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.

Темпы вакцинации от кори, паротита и краснухи в первое полугодие 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизились на 20%.

По состоянию на 2 августа в Украине подтверждено 72 168 случаев заболевания Covid-19, за сутки зарегистрировано 1112 новых случаев.

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