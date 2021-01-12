Врач предположил, что Украина прошла пик коронавируса

Врач предположил, что вторая волна пандемии коронавируса в Украине затухать несколько месяцев. Фото: pixabay

В декабре 2020 года в Украине был пик коронавируса.

Сейчас ситуация идет к уменьшению количества заражений, рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.ua

"Просто уже действительно большая часть украинцев переболела, то есть уже повторных заражений меньше. Мы думали, что пик второй волны придется на конец января, а такое впечатление, что пик второй волны у нас был в середине, в конце декабря, тогда у нас было больше госпитализаций ", - сказал врач.

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Также он утверждает, что уменьшается и количество госпитализаций. По его словам, в декабре в больницы ежедневно доставляли по 3 тыс. больных, теперь этот показатель уменьшился до 2-2,5 тыс. Врач предположил, что вторая волна пандемии коронавируса в Украине будет затухать несколько месяцев.

"А сейчас такое впечатление, что вторая волна пошла на убыль и если это так идет, то мы должны плавно опускаться. Единственное, что эта вторая волна как нарастала долго, несколько месяцев, и несколько месяцев будет плавно спадать", - сказал Жиравецький.

За последние сутки в Украине обнаружили 5116 новых больных коронавирусом. Из них детей - 131, медработников - 309. Всего, по состоянию на утро 12 января, имеем 1 124 430 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 019 летальных. 184 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 812 368 пациентов, из них за последние сутки - 15 951, сообщает Минздрав.