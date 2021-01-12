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вторник, 12 января 2021 08:20

Где в Украине больше всего инфицированных коронавирусом

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Где в Украине больше всего инфицированных коронавирусом
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5116 новых больных коронавирусом. Из них детей - 131, медработников - 309.

Всего, по состоянию на утро 12 января, имеем 1 124 430 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 019 летальных. 184 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 812 368 пациентов, из них за последние сутки - 15 951, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 898 случаев;
Винницкая область - 121 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 267 случаев;
Донецкая область - 160 случаев;
Житомирская область - 72 случая;
Закарпатская область - 134 случая;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 66 случаев;
Киевская область - 284 случая;
Кировоградская область - 76 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 312 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 315 случаев;
Полтавская область - 520 случаев;
Ровенская область - 132 случая;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 83 случая;
Харьковская область - 275 случаев;
Херсонская область - 73 случая;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черкасская область - 306 случаев;
Черновицкая область - 184 случая;
Черниговская область - 7 случаев.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.

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