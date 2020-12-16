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среда, 16 декабря 2020 13:54

Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса

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Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса
После коронавируса стоит сделать анализ крови и мочи. Фото: pixabay

После коронавируса стоит сдать общий анализ крови и мочи.

Анализы помогут понять, что происходит в вашем организме, рассказал главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецький на странице в Facebook.

По его словам, анализ мочи покажет, как работают почки после болезни. Кроме того, можно сдать печеночные пробы.

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"Они могут быть выше, поэтому не волнуйтесь. Но мониторинг их важен, поскольку часто вы принимали парацетамол, ибупрофен, нимесил, и это может немного поднимать печеночные пробы", - отметил специалист.

Он также советует сдать почечные пробы, анализ на креатинин и мочевину в крови.

"Эти 2 показателя важны, чтобы понять, как работают почки. Кроме того, мочевая кислота часто может меняться после ковида. Если она поднимается, вам врач посоветует диету, если необходимо, лекарства, снижающие мочевую кислоту", - сказал он.

Врач утверждает, что уровень глюкозы в крови - важный показатель, особенно для тех пациентов, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету и тех, кто имел высокие показатели глюкозы.

"Если у вас нормальная сатурация кислородом, я не рекомендую делать компьютерную томографию еще раз. Не нужно еще раз проводить КТ, особенно, если вы ее уже проводили. Если у вас тоже все хорошо с анализами и у вас нормальный Ц-реактивный протеин , ферритин, общий анализ крови, нет температуры, одышки и вам не делали КТ, делать ее также смысла нет", - подытожил врач.

В Украине более 2 тыс. человек заболели коронавирусом повторно. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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