Сообщили количество людей в Украине, которые переболели коронавирусом повторно

В 2161 человека обнаружили повторно коронавирус в Украине. Фото:pexels

В Украине более 2000 человек заболели коронавирусом повторно.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружено в 2161 человека. Из них 12% - 250 человек - медицинские работники", - говорится в сообщении.

Многие исследования показывают, что у большинства людей, перенесших болезнь, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса, но уровни этих антител могут быть разными.

В основном у людей, инфицированных Covid-19, иммунная реакция развивается в течение нескольких первых недель после инфицирования.

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Однако уровни этих антител могут быть разными: у пациентов с тяжелой формой заболевания - выше, а у тех, у кого был легкий или бессимптомное течение заболевания, - ниже. Точных данных, по поводу уровня антител необходимых для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме, еще нет.

В ЦОС отмечают, что корнавирус мутирует, но медленно.

Пока в Украине не проводились исследования, которые подтвердили, что вирусы первого и повторного заболевания генетически отличаются.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 622 новых больных коронавирус. Из них детей - 501, медработников - 579. Всего, по состоянию на утро 16 декабря, имеем 919704 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 744 летальных. 264 пациентов умерли за последние сутки.