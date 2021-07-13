ВОЗ осудила третью волну вакцинации от Covid-19

В Киеве нет достаточного количества доз вакцин Pfizer. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения осудила кампанию вакцинации от Covid-19 третьей дозой.

Во многих странах до сих пор не вакцинированы даже медики, а некоторые страны уже заказывают миллионы "третьих доз", сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус, пишет Радио Свобода.

Он призвал производителей вакцин Pfizer и Moderna передать инициативе COVAX дозы, которые они хотят предлагать вакцинированным странам.

Стремление вакцинировать население третьей дозой "обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты", оскольку вакцины для первых двух доз пока не получили более бедные страны, считает директор программ чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Pfizer разрабатывает вакцину от "дельта" -штамма коронавируса

Считается, что третья доза усилит защиту от штамма "дельта". Его обнаружили уже в 104 странах.

В Киеве нет достаточного количества доз вакцин Pfizer, чтобы сделать прививки всем желающим в центрах массовой вакцинации, что анонсировали в Минздраве. Препаратом продолжат вакцинировать только приоритетные группы: пожилых людей и коллективы компаний. Будут вакцинировать педагогов, социальных и медицинских работников, сотрудников органов центральной власти и органов местного самоуправления, которых не прививали ранее.