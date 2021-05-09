Один случай оказался смертельным. Фото: Reuters

Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после вакцины AstraZeneca. Один случай оказался смертельным.

В период с 23 по 29 апреля во Франции произошли два новых случая атипичного тромбоза, связанные с вакциной AstraZeneca. Они выявлены у женщин в возрасте от 60 до 70 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

У женщин обнаружили тромбоз вен головного мозга, в том числе один случай с сопутствующей тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов).

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Кроме того, по данным Французского агентства по лекарственным средствам, анализ 15 серьезных случаев (14 случаев благоприятного исхода и 1 смерть) острого панкреатита, зарегистрированных во Франции, показывает, что почти в трети случаев они возникают у пациентов с патологиями поджелудочной железы или желчевыводящих путей.

Вакцины AstraZeneca и Pfizer изменили свой уровень эффективности против Covid-19.