Вакцины AstraZeneca и Pfizer изменили свой уровень эффективности против Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2367
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1098
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 765
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1467
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 441
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 621
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3987
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
9
3
3
6
5
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
Видео
Все видео
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях
Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1098
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 765
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 450
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3987
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 243
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
среда, 05 мая 2021 12:51

Вакцины AstraZeneca и Pfizer изменили свой уровень эффективности против Covid-19

  Комментировать
Вакцины AstraZeneca и Pfizer изменили свой уровень эффективности против Covid-19
В Южной Корее провели исследование эффективности вакцин от коронавируса. Фото: Reuters

Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Pfizer показала эффективность на 86,6% среди людей в возрасте 60 лет и старше.

Об этом говорится в отчете Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, KDCA, пишет Reuters.

Вакцина Pfizer была на 89,7% эффективной через две недели после введения первой дозы, вакцина от AstraZeneca — на 86%.

В исследовании приняли участие более 3 млн человек в Южной Корее в возрасте 60 лет и старше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработчики Pfizer назвали преимущество своей вакцины

"Доказано, что обе вакцины обеспечивают высокую защиту от болезни после первой дозы. Люди должны пройти полную вакцинацию в соответствии с рекомендованным графиком, ведь степень защиты повысится после второй дозы", — говорится в сообщении.

По словам чиновника Министерства здравоохранения Юн Те Хо, около 95% людей, умерших от коронавируса в Южной Корее, были людьми пожилого возраста — от 60 лет и старше, и вакцины резко снизят эти риски.

Также он добавил, что вероятность побочных эффектов "чрезвычайно мала" и все они излечимы.

США направят около 10% вакцин от коронавируса собственного производства другим странам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакцины AstraZeneca и Pfizer изменили свой уровень эффективности против Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

Проект нового правописания представили правительству

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 19188
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 15219
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 11709
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 10044
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 13 Просмотров: 5940
Мир
Правительство будет платить гражданам материальное вознаграждение за вакцинацию от коронавируса
Правительство будет платить гражданам материальное вознаграждение за вакцинацию от коронавируса
В аэропорту тестировали использованными Covid-наборами: пострадали 9 тыс. людей
В аэропорту тестировали использованными Covid-наборами: пострадали 9 тыс. людей Просмотров: 108
Нашли старинные золотые подвески
Нашли старинные золотые подвески Просмотров: 117
Немецкие адвокаты подали жалобу на белорусского диктатора
Немецкие адвокаты подали жалобу на белорусского диктатора Просмотров: 153
Опубликовали свидетельства о преступлениях российских наемников в Африке
Опубликовали свидетельства о преступлениях российских наемников в Африке 1 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
17
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
13
Зеленский возмутил фразой о СССР
3
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
На нашей земле решается будущее Европы - Зеленский о вступлении Украины в ЕС
2
Евросоюз собирается одобрить вакцину, которую используют в Украине
Голосов: 726
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть