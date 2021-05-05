Вакцины AstraZeneca и Pfizer изменили свой уровень эффективности против Covid-19

В Южной Корее провели исследование эффективности вакцин от коронавируса. Фото: Reuters

Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Pfizer показала эффективность на 86,6% среди людей в возрасте 60 лет и старше.

Об этом говорится в отчете Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, KDCA, пишет Reuters.

Вакцина Pfizer была на 89,7% эффективной через две недели после введения первой дозы, вакцина от AstraZeneca — на 86%.

В исследовании приняли участие более 3 млн человек в Южной Корее в возрасте 60 лет и старше.

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"Доказано, что обе вакцины обеспечивают высокую защиту от болезни после первой дозы. Люди должны пройти полную вакцинацию в соответствии с рекомендованным графиком, ведь степень защиты повысится после второй дозы", — говорится в сообщении.

По словам чиновника Министерства здравоохранения Юн Те Хо, около 95% людей, умерших от коронавируса в Южной Корее, были людьми пожилого возраста — от 60 лет и старше, и вакцины резко снизят эти риски.

Также он добавил, что вероятность побочных эффектов "чрезвычайно мала" и все они излечимы.

США направят около 10% вакцин от коронавируса собственного производства другим странам.