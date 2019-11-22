Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения

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Каши насыщают организм и защищают от лишних килограммов. Многие из них низкокалорийные, а некоторые даже способны сжигать жир.

Крупы является углеводным продуктом, к тому же таким, достаточно долго усваивается организмом. Это позволяет испытывать чувство сытости в течение длительного времени.

Также различные крупы содержат большое количество клетчатки. Она стимулирует работу кишечника, помогает вывести из организма не только лишние отложения, но также вредные вещества.

Чаще всего женщины предпочитают гречке и овсянке, поскольку эти каши являются самыми популярными и найдутся на кухне у любого. Но кроме этих круп существует множество других, которые могут даже превзойти всеобщих любимцев по содержанию полезных веществ и количеством калорий.

Каши от жировых отложений: гречневая, овсяная, пшенная, пшеничная, манная, кукурузная, перловая, рисовая.

Одной из каш, что эффективно борется с лишними отложениями, является пшенная. Эта крупа помогает избавляться от жира, легко выводит его из организма. Также она не позволяет ему откладываться. Считается, что именно этот вид крупы эффективная по борьбе с жиром. Женщины, которые сидели на диете с пшенной кашей, утверждают, что за пару недель можно избавиться от пяти килограммов лишнего веса.

1. Повышает аппетит, предупреждает развитие анемии.

2. Улучшает состояние волос и кожи.

3. Помогает избавиться от депрессии, улучшает память.

4. Улучшает состояние зубов, печени, сердечно-сосудистой системы.

5. Выводит токсины.

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ДИЕТИЧЕСКИЕ КАШИ:

Гречневую часто назначают при ожирении. Она также богата витаминами и железом, поэтому ее можно есть для профилактики анемии. Это самая низкокалорийная крупа среди всех, ведь в ней всего 308 ккал на 100 граммов сухого продукта.

Пшеничная снижает уровень холестерина в крови и улучшает липидный обмен. Также употребление этой каши повышает иммунитет, улучшается состояние волос, кожи и ногтей. Она также относится к низкокалорийным круп - на 100 граммов сухой крупы приходится лишь 316 ккал.

Овсяная содержит множество полезных минералов, а также довольно много клетчатки. На 100 грамм крупы приходится 342 ккал. Но при варке количество калорий значительно снижается. В порции овсянки на воде всего 88 ккал.

Кукурузная является гипоаллергенной, то есть подходит для всех. Также способствует расщеплению жиров, снижает уровень холестерина. В 100 г приготовленного на воде продукта всего 78 ккал.

Жемчужная при варке увеличивается в несколько раз, что позволяет насытиться самом деле не очень большой порцией. Также перловка помогает прочистить кишечник, поэтому особенно полезна для тех, кого часто мучают запоры. Калорийность 100 г каши на воде - 109 ккал.

рисовая. Способствует быстрому выведению токсинов, обогащает организм полезными минералами и витаминами. На 100 грамм вареного продукта приходится всего 81 ккал.