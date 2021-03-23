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вторник, 23 марта 2021 17:47

Верховный суд разрешил не допускать к занятиям школьников без прививок

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Верховный суд разрешил не допускать к занятиям школьников без прививок
Не привит ребенок отстраняется от занятий ради безопасности других. Фото: www.poglyad.tv

Верховный суд принял решение об отстранении от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка. Такое решение обеспечивает безопасность всех учащихся.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которым отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту", - сообщается на сайте суда.

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Кроме этого, закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. Вместе с тем в деле, которое пересматривалось, индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей".

"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено из общественных интересов", - объясняют в ВС.

За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1,5 млн украинцев. Умерли 30,4 тис. пациентов. Выздоровели 1,2 млн человек.

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