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суббота, 23 января 2021 14:39

Вакцинация поможет взять ковид под контроль - блогер

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Благодаря вакцинам распространения пандемии короновируса может быть остановлено - говорит блогер, автор YоuTube-канала "Проклятый рационалист" Артем Албул.

"Мы надеемся в ближайшем будущем на появление вакцин, которые помогут. Часто возникают сомнения: может ли помочь вакцина, если многие болеют по второму кругу? То есть, о каком иммунитете может идти речь? Главное, что мы можем сделать благодаря вакцинам - это взять пандемию под контроль, остановить ее распространение в геометрической прогрессии, а также, что самое важное, защитить группы риска. И тогда мы уже сможем перейти в новую фазу борьбы: это уже будет конролированное заболевание, которое, возможно, уже перетечет в сезонный формат, как с гриппом. Это все прогнозировать сейчас очень сложно, но очевидно, что не надо относиться к этому слишком легкомысленно.

Я понимаю, что как-то так выстроилась ситуация, что в начале, когда риски были относительно небольшие, все очень испугались и сидели дома, мыли все антисептиками, а сейчас, когда вероятность подхватить инфекцию гораздо выше, это как-то не воспринимается так страшно, как в начале . Но это заблуждение. Сейчас гораздо выше риск заболеть и получить соответственно осложнения. Поэтому мы должны оставаться ответственными".

  Сейчас гораздо выше риск заболеть и получить соответственно осложнения - говорит Артем Албул
Сейчас гораздо выше риск заболеть и получить соответственно осложнения - говорит Артем Албул

Артем Албул рассказал, что сейчас созданы вакцины, не содержащие частей вируса, а также те, которые используют ослабленный вирус.

"Оптимистичные новости от нескольких компаний. Они создали вакцины, в которых нет части вируса, но там есть генетическая информация. Когда эта цепочка генетической информации попадет в организм, она заставит его синтезировать шипы коронавируса, из-за которых он имеет такое название -" корона ". Они не способны нас инфицировать, вызывать у нас болезнь, но они дают нашей иммунной системе информацию о них, и уже на основе этой информации организм сможет образовать антитела, которые смогут эффективно преодолеть вирус. Это очень обнадеживает. Продолжается третья фаза исследования: тысячи людей поделили на две группы - на плацебо-группу и на группу, которая получила вакцину. Это позволяет вычислить эффективность вакцины.

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Есть еще несколько вакцин, в которых используется ослабленный вирус. И есть еще другой тип. Это финальный этап исследования, после которого можно приступать к промышленному производству вакцин. Плюс есть несколько вакцин, которые были утверждены для ограниченного использования, то есть тоже по сути эксперимент продолжается, но в некоторых странах военным и медикам некоторые экспериментальные вакцины уже были разрешены к использовантю".

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Великобритании в сентябре 2020 года. Он начал активно распространяться в конце ноября - начале декабря. Из-за этого многие страны начали закрывать границы с Великобританией, а в самой стране усилили карантинные ограничения.

Автор: Валерия Радзиевская
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января

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