В Украине запретили препарат от болезней позвоночника и суставов

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии препарата "Мукосат-Белмед" производства РУП "Белмедпрепараты", Республики Беларусь. Это раствор для инъекций по 1 мл №10.

Решение о постоянном запрете утвердили 19 июня.

В Украине запретили "Мукосат-Белмед" всех серий

Эти лекарства с маркировкой на русском языке не были зарегистрированы в Украине. Поэтому Гослекслужба с целью активного противодействия распространению незарегистрированных лекарственных запретила средство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые в Украине запустили телемедицинскую платформу

При каких болезнях назначали "Мукосат-Белмед":

- дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов и позвоночника (первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз, остеоартроз), остеопорозе,

- пародонтопатии,

- переломах (для ускорения образования костной мозоли),

- с целью лечения последствий операций на суставах.

В Украине появился мобильное приложение экстренного вызова помощи. Теперь вызвать медика можно одним кликом смартфона. Для этого надо установить приложение DocRadar - разработку украинских ИТ-специалистов совместно с Минздравом.