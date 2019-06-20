В Украине запретили препарат от болезней позвоночника и суставов

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии препарата "Мукосат-Белмед" производства РУП "Белмедпрепараты", Республики Беларусь. Это раствор для инъекций по 1 мл №10.
Решение о постоянном запрете утвердили 19 июня.
Эти лекарства с маркировкой на русском языке не были зарегистрированы в Украине. Поэтому Гослекслужба с целью активного противодействия распространению незарегистрированных лекарственных запретила средство.
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При каких болезнях назначали "Мукосат-Белмед":
- дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов и позвоночника (первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз, остеоартроз), остеопорозе,
- пародонтопатии,
- переломах (для ускорения образования костной мозоли),
- с целью лечения последствий операций на суставах.
В Украине появился мобильное приложение экстренного вызова помощи. Теперь вызвать медика можно одним кликом смартфона. Для этого надо установить приложение DocRadar - разработку украинских ИТ-специалистов совместно с Минздравом.
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