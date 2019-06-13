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четверг, 13 июня 2019 15:37

Один клик - и медик в дороге: в Украине запустили приложение экстренной помощи

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Один клик - и медик в дороге: в Украине запустили приложение экстренной помощи
В Украине появился мобильное приложение экстренного вызова помощи. Фото: из открытых источников

В Украине появился мобильное приложение экстренного вызова помощи. Теперь вызвать медика можно одним кликом смартфона.

Вызвать парамедика можно благодаря системе экстренного вызова. Это приложение для смартфона DocRadar - разработка украинских ИТ-специалистов совместно с Минздравом.

Если вам или кому-то из прохожих стало плохо, а вы даже не знаете, где находитесь и какой адрес - достаточно нажать лишь одну кнопку. "Экстренный вызов" - функция системы, которая сама выяснит ваше местонахождение и специалист сможет найти вас.

"В Украине только десять человек из ста умеют делать массаж сердца и искусственное дыхание. Ежегодно в больницу не успевают доехать около 150 тысяч пострадавших. 60 тысяч умирают от внезапных сердечно-сосудистых заболеваний. Еще 90 - от травм. Этих случаев могло быть меньше, если бы пострадавшие получили первую домедицинскую помощь. То есть, до приезда скорой. До того, как человек попадет к врачу.

Несчастный случай может произойти от вас где-то в 100, 200, 300 метрах, за поворотом, где вы не видите ", - рассказывает директор" Украинского медицинского центра по безопасности дорожного движения и информационных технологий МЗ Украины "Максим Цыганок.

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Когда вы нажали экстренный вызов, программа ищет автоматически в радиусе километра ближайшего спасателя. Или человека, который может оказать вам помощь. Если не находит в радиусе километра, находит в радиусе трех километров.

Когда ближайший спаситель примет вызов, система автоматически проложит маршрут к пострадавшему.

Завести карманного спасателя очень просто. Нужно установить приложение на смартфон и подтвердить номер телефона.

В DocRadar предусмотрена возможность вызвать не только спасителя, но и врача любой специализации. Это может быть семейный врач, медсестра для укола или даже ветеринар. Вскоре разработчики обещают включить в систему спасателей ДСНС и полицейских, сообщили на tsn.ua.

Исследователи из австралийского института Медицинских Исследований Гарвана обнаружили в теле человека микроскопический орган.

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Дата
13
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