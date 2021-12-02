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пятница, 03 декабря 2021 11:01

В Украине введут самоизоляцию, чтобы предотвратить распространение штамма Omicron

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Чтобы предотвратить появление в Украине ковид-штамма под названием Omicron, Минздрав ввел обязательную самоизоляцию на 14 суток для всех, кто только что прибывает из стран Южной Африки.

  В Украине введут самоизоляцию, чтобы предотвратить распространение штамма «Омикрон»
В Украине введут самоизоляцию, чтобы предотвратить распространение штамма «Омикрон»

Что известно о новейшем варианте коронавируса

Штамм, получивший название Omicron, был обнаружен 11 ноября в Ботсване. И в конце месяца он уже появился во многих европейских странах, США, Австралии, Канаде. Южноафриканский штамм Covid обеспокоил ВОЗ, специалисты которого отметили, что новая разновидность имеет огромное количество усложненных мутаций. Некоторые из них беспокоят своим потенциально негативным влиянием на путь пандемии. Всемирная организация призвала все страны как можно скорее ускорить темпы вакцинации и своевременно корректировать мероприятия, касающиеся международных путешествий.

Эпидемиологические исследования новой разновидности Covid еще продолжаются. Первые случаи инфицирования Omicron были зафиксированы среди молодежи, которая обычно отличается более легким течением заболевания. Для выяснения всех особенностей болезни, вызванной новым штаммом, требуется время до нескольких недель. Также необходимо изучать взаимодействие этого варианта ковид с имеющимися вакцинами.

Минздрав разрабатывает меры противодействия распространению Omicron

Правительственный портал 29 ноября сообщил, что Украина ужесточает защитные действия от штамма Omicron. По словам Виктора Ляшко, новая разновидность на территории страны еще не была обнаружена. Однако Минздрав оперативно разрабатывает меры предосторожности, которые должны помешать заражению граждан новейшим вариантом ковида. Первым шагом, к которому прибегло Министерство здравоохранения, стало введение двухнедельной самоизоляции для всех вернувшихся из Южной Африки, проведя там более семи суток в течение последних двух недель.

Портал Meta сообщает, что Министерство иностранных дел призывает украинцев воздержаться от путешествий в Южную Африку. К списку потенциально опасных стран отнесли:

- ЮАР;

- Ботсвану;

- Мозамбик;

- Зимбабве;

- Лесото;

- Эсватини;

- Намибию.

Украинцам, непосредственно находящимся на территории указанных государств, Минздрав настоятельно рекомендует выполнять все противоэпидемические требования. В случае появления характерных симптомов немедленно обращаться в местные медицинские учреждения. Посольство Украины в ЮАР объявило об открытии круглосуточной телефонной поддержки для предоставления консульской помощи соотечественникам.

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Дата
03
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