В Украине свирепствует грипп: медики объявили неутешительные данные

С 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260 871 человек. Фото: depo.ua

В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.

С 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, 76,8% из них - дети, сообщает Центр общественного здоровья на странице в Facebook.

С 1 октября 2019 года зарегистрировали 26 лабораторно подтвержденных смертей от осложнений гриппа. При этом вакцинировались 236 343 человек.

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В течение предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев. 64 человека погибли, из них 12 - дети до 17 лет.

Все больше регионов Украины объявляет о карантине в учебных заведениях. Все школы закрыли в Днепре, Ровно, Запорожье, Херсоне, Полтаве, а во Львове - частично.