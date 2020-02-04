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вторник, 04 февраля 2020 18:17

В школах массово приостанавливают обучение

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В школах массово приостанавливают обучение
В Украине школы массово закрывают на карантин. Фото: politeka.net

Все больше регионов Украины объявляет о карантине в учебных заведениях. Все школы закрыли в Днепре, Ровно, Запорожье, Херсоне, Полтаве, а во Львове - частично.

О ситуации с заболеваемостью гриппом рассказали в ТСН.

В Днепре в связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом приняли решение приостановить обучение от 6 до 17 февраля.

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ также закрывают на карантин школы в Ровно. Обучение приостановят от 5 до 11 февраля. Отмечается, что 11 февраля члены комиссии вновь соберутся на заседание и будут решать, продолжать ли вынужденные каникулы.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На прошлой неделе в Ровно гриппом и ОРВИ заболели более 1,5 тыс. жителей. Почти половина из них - дети.

От 4 февраля также закрыли школы на карантин в Запорожье. Занятия приостановлены до особого распоряжения. Соответствующий документ подписал мэр Владимир Буряк. Отмечается, что в Запорожье зафиксировали около 5900 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, почти 70% заболевших - дети. В 76 случаях подтвержден диагноз "грипп".

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Также, от 4 февраля по 8 февраля пошли на вынужденные каникулы школьники в Херсоне. Решение было принято, несмотря на то, что пороговый показатель пока не превышен - он составляет 634 случая на 100 тыс. населения при 659,6 допустимых. Впрочем, уровень заболеваемости стремительно растет.

По сообщению пресс-службы Полтавского городского совета, в городе приостановили обучение во всех школах с 5 до 10 февраля включительно.

Частично приостановили обучение в школах Львова. Из-за низкой посещаемости от 5 до 7 февраля включительно приостановлены занятия в таких учебных заведениях: школы № 9, 23, 29, 48, 62, 67, 70, 71, 72, 77, ОШ "Дивный", НПК "Шел", гимназия "Провесинь", Лицей международных отношений им. В. Стуса и Львовский художественный лицей при ЛНАМ.

В 8 областях Украины закрыли школы на карантин. Вспыхнула заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщают местные советы. Все школы закрыли в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровскую, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

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04
февраля

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