В Украине против Covid-19 начали прививать детей - подробности

Украинские дети получили первую дозу Pfizer. Фото: pixabay.com

В Украине впервые вакцинировали детей против коронавируса.

"Дозу препарата Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech получили четверо подростков от 12 лет из Черновцов", - рассказала координатор Covid-вакцинации на Буковине Оксана Знак, передает "Суспільне".

Сначала привили ребенка, чтобы мог поехать учиться за границу. Других детей вакцинировали в Глыбокском центре медико-санитарной помощи.

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Кроме этого, пункт вакцинации для детей открыли в городской детской поликлинике. Но пока там никого не иммунизировали, поскольку в заведении ожидают поставки препаратов.

ВОЗ позволила вакцинировать детей против коронавируса и выдала соответствующие рекомендации в июне 2021-го. Первым одобренным препаратом для детей стала вакцина против коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech. Колоть вакцину позволили детям в возрасте от 12 до 17 лет в ЕС и США. В Украине вакцинация разрешается, если ребенок: имеет высокие риски тяжелого течения Covid-19 и развития осложнений после инфекции через сопутствующие болезни, но не имеет противопоказаний к вакцинации; выезжает с целью объединения семьи в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий Covid-вакцинацию или международное свидетельство о ней; выезжает в такую страну на учебу или ради участия в международных спортивных соревнованиях или других мероприятиях; приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет документы, подтверждающие это. Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.