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понедельник, 02 августа 2021 20:12

В какие страны могут поехать вакцинированные украинцы: список

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В какие страны могут поехать вакцинированные украинцы: список
В какие страны могут поехать украинцы после двух доз вакцины. Фото: Reuters

Все больше стран Европы открывается для путешествий украинский.

Сейчас граждане Украины, которые получили две дозы вакцин Comirnaty от Pfizer&BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca и имеют международное свидетельство о вакцинации, могут посетить 23 страны. Об этом сообщает Укринформ.

Так, украинцы могут побывать во Франции, Испании, Швеции, Германии, Финляндии, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Австрии, Сербии, Грузии, Литве, Латвии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Швейцарии, Молдавии, Турции, Словении, Черногории, Люксембурге.

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Кроме того, украинцы, которые привиты двумя дозами вакцины CoronaVac и имеют международное свидетельство, могут посетить страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

В Данию и Албанию въезд возможен без сертификатов о вакцинации.

При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском.

С начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 5,5 млн Covid-прививок. Граждане, которые не получили укол, в ближайшее время будут вынуждены соблюдать определенные ограничения. В частности, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей.

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02
августа

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