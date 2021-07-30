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пятница, 30 июля 2021 14:15

В Украине разрешили прививать детей

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В Украине разрешили вакцинировать детей от 12 лет.

Прививать будут вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech, сообщает Министерство здравоохранения.

"Учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения к инструкции вакцины Pfizer, этот препарат рекомендуют к использованию среди детей в Украине", - говорится в сообщении.

Вакцинация разрешается, если ребенок: имеет высокие риски тяжелого течения Covid-19 и развития осложнений после инфекции через сопутствующие болезни, но не имеет противопоказаний к вакцинации; выезжает с целью объединения семьи в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий Covid-вакцинацию или международное свидетельство о ней; выезжает в такую страну на учебу или ради участия в международных спортивных соревнованиях или других мероприятиях; приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет документы, подтверждающие это.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

Автор: facebook.com/moz.ukr
  Для получения прививки дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.
Для получения прививки дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

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Решение приняли после исследования компании Pfizer/BioNTech влияния Сovid-вакцины на детей и подростков. В Израиле уже начали вакцинировать подростков, а детям от 5 до 11 лет будут вводить третью часть обычной дозы препарата. В то же время в Pfizer отметили, что подадут заявку на разрешение массовой вакцинации детей до 11 лет уже в сентябре.

За последние сутки в Украине обнаружили 962 новых больных коронавирусом. Из них детей – 51, медработников – 49. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 251 869 человек. Умерли 52 930 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 186 353 человека, за последние сутки – 504.

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