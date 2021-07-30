Штамм Delta может стать одной из самых распространенных инфекций мира

Вакцинированные могут стать переносчиками вируса. Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Штамм коронавируса Delta стал таким же заразным, как ветрянка – одна из наиболее распространенных инфекций в мире.

Лицам из групп риска может потребоваться третья доза вакцины, чтобы обеспечить надежный иммунитет, свидетельствуют данные внутренних документов центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишет Washipngton Post.

"Последние исследования варианта коронавируса Sars-Cov-2 свидетельствуют о том, что способность инфекции заражать людей достигла того уровня, когда можно сравнить ситуацию с распространением абсолютно новой болезни", - говорится в публикации.

Показатели заразности мутации Delta равны аналогичным показателям ветрянки. Вакцинированные люди могут стать переносчиками вируса и заражать других. Американские медицинские органы уже изменили рекомендации по карантинным ограничениям для вакцинированных, подчеркивая необходимость использования масок и соблюдения социальной дистанции.

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За последние сутки в Украине обнаружили 962 новых больных коронавирусом. Из них детей – 51, медработников – 49. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 251 869 человек. Умерли 52 930 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 186 353 человека, за последние сутки – 504.