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среда, 25 ноября 2020 11:13

В Украине можно будет самостоятельно вызвать мобильную Covid-бригаду

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В Украине можно будет самостоятельно вызвать мобильную Covid-бригаду
Пациенты с симптомами, у которых ранее возникали проблемы с вызовом, могут вызвать карету скорой помощи для зараженных. Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня мобильную бригаду для забора образцов у пациентов с Covid-19, можно будет вызвать с помощью контакт-центра.

Об этом на утреннем брифинге 25 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, потом это перейдет на постоянную основу, такую функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов бригады непосредственно в контакт-центре", - заявил он.

Пациенты с симптомами, у которых ранее возникали проблемы с вызовом, смогут вызвать "скорую" для зараженных, просто позвонив в центр. Для этого соединили все учреждения здравоохранения и определили ответственных лиц.

"Мы все прекрасно понимаем, что человек с симптомами Covid-19 нуждается в скорой помощи, и не должен идти по большому кругу", – добавил Степанов.

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За последние сутки в Украине обнаружили 13 882 новых больных коронавирусом. Из них детей - 684, медработников - 615. Всего, по состоянию на утро 25 ноября, имеем 661 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 492 - летальные. 229 пациентов умерли за последние сутки.

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25
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