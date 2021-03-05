В скольких людей проявилась аллергия на вакцину - в Минздраве назвали цифру

Назвали показатель на 10 тыс. вакцинированных. Фото: pixabay.com

В Украине незначительную аллергическую реакцию на вакцину против Covid-19 обнаружили у 126 человек.

Такой показатель на 10 тыс. пациентов, которые сделали прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству.

"На 10 тысяч проведенных нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2 процента", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы становятся в очередь за вакциной - сколько людей записались на прививки

По его словам, только 1 человек за все время требовал надзора врачей.

"Через несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии. Это был медицинский работник, который сразу на следующий день начал выполнять свои обязанности", - отметил Степанов.

Запись на вакцинацию стартовала 1 марта. В Украине есть 3 способа для регистрации на прививку против коронавируса.