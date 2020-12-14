В чем секрет долголетия: врачи раскрыли 3 основных ключи

Существует три витамина, которые считаются наиболее важными для правильной работы сердца. Фото: Pixabay

Одним из главных органов, отвечающих за продолжительность жизни, является сердце. Чтобы сохранить его здоровье на долгие годы, важно не только быть физически активным, но и придерживаться правильного питания. Существует три витамина, которые считаются наиболее важными для правильной работы этого органа.

Согласно сообщению, опубликованному в журнале Methodist DeBakey Cardiovascular Journal, речь идет о омега-3 жирные кислоты, коэнзим Q10 и ферменты красного риса. По мнению авторов, были обнаружены "убедительные доказательства" того, что жирные кислоты омега-3 могут принести пользу сердцу.

Оказалось, что вещество способно эффективно снижать уровень опасных триглицеридов в крови, что приводило к сокращению риска сердечных приступов на 28% и ишемической болезни - на 17%. Кроме того, на 19% снижалась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Express.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько нужно есть мяса для здорового сердца

В ходе другого двухлетнего испытания выяснилось, что применение коэнзима Q10 при лечении застойной сердечной недостаточности, может приводить к "впечатляющим" результатов. Ученые рассказали, что у тех участников, которым давали 100 мг вещества три раза в день, риск последствий сердечных заболеваний был на 43% меньше.

Кроме этого, оказалось, что красный дрожжевой рис способен значительно снижать уровень "плохого" холестерина в крови, который является одной из главных причин инфарктов. Ученые установили, что в продукте есть вещество под названием монаколин К. При его ежедневном применении уровень холестерина ЛПНП ( "вредный") падал на 15-25% в течение шести-восьми недель.

Один из самых популярных в мире напитков оказался очень полезным для организма. В частности, он положительно влияет на работу мозга и сердца.