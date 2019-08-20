В человеческом теле обнаружили новый орган

Нашли новый орган. Фото с открытых источников.

Ученые обнаружили орган в человеческой коже, который выделяет и помогает распознать болевые импульсы.

До последнего времени эксперты считали, что нервные волокна в коже распознают неприятные стимулы вроде уколов или ожогов.

Но команда исследователей из Каролинского института в Швеции обнаружила похожий на губку орган, который состоит из глиальных клеток. Глиальные клетки окружены похожими на волоски структурами, и очень чувствительны к внешним стимулам, передает Ukrhealth.

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В лабораторных условиях у подопытных мышей эту сеть клеток заблокировали. Их чувствительность к боли значительно снизилась, утверждают исследователи.

Полученные данные помогут учёным не только лучше разобраться с механизмами хронической боли, но и разработать новые методы лечения, которые придут на помощь миллионам людей.

Открытие изменяет понимание клеточных механизмов физических ощущений. Оно может быть очень важным в понимании хронической боли. Так называют боль, которая длится более трех месяцев.

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