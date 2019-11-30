Уникальная ягода: назвали чай для омоложения лица

Калина омолаживает лицо и защищает от простуд Фото: tvoymalysh.com.ua

Калина - природный иммуностимулятор. Она укрепит организм, если его пить 3 недели подряд.

Об этом рассказывает натуропат Елена Свитко.

Советует смешать по 1 ст. л. ягод калины, шиповника и облепихи. Размять и залить 0,5 л кипятка, настоять в термосе. Пить небольшими глотками в течение дня.

1. Настоящий чай защитит от простуд и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно - от скачков давления.

2. Обладает успокаивающим действием, поэтому полезен при нервотрепке.

3. Вещества из калины очищают сосуды, улучшают их функцию.

4. Калина снижает давление. Поэтому больше этой дозы не надо пить, особенно людям с пониженным давлением.

5. Полезна при экземе, фурункулах и других кожных болезнях.

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Органические кислоты ягод омолаживают, поэтому делают маски на лицо, шею и грудь. Стоит разминать плоды руками и наносить на кожу. После подсыхания смыть.

"Калиновый чай повредит беременным, потому что сок содержит фитостерон - аналоги женских гормонов. Могут спровоцировать преждевременные роды. Лучше приберечь ягоды на послеродовой период", - уточняет специалист.

Несвоевременная смена прокладок приводит к появлению дисбактериоза. Тогда появляется опрелость, белые выделения с резким запахом и зуд. У здоровой женщины не должно выделений. Дисбактериоз влагалища активируется зимой. Тогда у женщин ослабевает иммунитет из-за смены погоды. Микрофлора нарушается постепенно, первые сигналы дает за неделю.