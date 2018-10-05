Украина готовится к магнитным бурям

На выходных, 7 и 8 октября, ожидаются магнитные бури.
По данным астрономов, в субботу буря ожидается слабая, а в воскресенье она усилится, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Кроме того, магнитная буря ожидается во вторник и среду, 10 и 11 октября.
Бури могут повлиять на работу энергетических систем, космических аппаратов и наземных систем. Метеозависимым людям медики советуют избегать стресса, регулировать физические нагрузки и отдыхать.
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В пятницу, 5 октября, почти по всей территории Украины будет безоблачная погода без осадков. Температура ожидается от +13 до +17 градусов.
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