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пятница, 05 октября 2018 09:22

Украина готовится к магнитным бурям

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На выходных, 7 и 8 октября, ожидаются магнитные бури.

По данным астрономов, в субботу буря ожидается слабая, а в воскресенье она усилится, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Кроме того, магнитная буря ожидается во вторник и среду, 10 и 11 октября.

Бури могут повлиять на работу энергетических систем, космических аппаратов и наземных систем. Метеозависимым людям медики советуют избегать стресса, регулировать физические нагрузки и отдыхать.

Автор: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН
  Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь

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В пятницу, 5 октября, почти по всей территории Украины будет безоблачная погода без осадков. Температура ожидается от +13 до +17 градусов.

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Дата
05
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