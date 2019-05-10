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пятница, 10 мая 2019 20:24

Угрожает каждому третьему: Супрун рассказала об опасности инсульта

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Угрожает каждому третьему: Супрун рассказала об опасности инсульта
В мире каждую минуту инсульт происходит в 32 человек. Фото: ЦСМ

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о невероятной опасности инсульта. По ее словам, он может произойти у каждого третьего человека.

"В мире каждую минуту инсульт происходит в 32 человек, 11 человек умирает от инсульта. Сейчас на нашей планете живут 80 млн людей, переживших инсульт, 50 млн из которых имеют стойкие неврологические нарушения, такие как слабость руки или ноги, расстройства речи, зрения или равновесия ", - пишет Супрун в Facebook.

Эксперт отмечает, что инсульт остается одной из основных причин смерти и функциональной несостоятельности и в Европе. Если не будет глобальных изменений в профилактике и лечении инсульта, его обременительность не уменьшится. Супрун отмечает, что проблему углубляет также факт, что по прогнозам, количество пожилых людей к 2050 году увеличится на 35%.

Медик рассказала о плане действий по борьбе с инсультом, который недавно представили в Европе в 2018-2030 годы.

"Это своеобразная базовая "дорожная карта" с целями и научно обоснованными указаниями по профилактике и помощи в случае инсульта", - пишет эксперт.

Какие цели должны быть достигнуты:

- уменьшить на 10% абсолютное число инсультов.

- Лечить более 90% всех пациентов с инсультом в Европе в специализированных инсультных блоках.

- разработать национальные планы борьбы с инсультом, охватывающих всю цепь оказания помощи - от первичной профилактики к жизни после инсульта.

- Полностью внедрить национальные стратегии мультисекторальних вмешательств в сфере здравоохранения. К ним относятся, к примеру, поощрение здорового образа жизни или влияние на социально-экономические и образовательные факторы, которые повышают риск инсульта.

По словам Супрун, МОЗ Украины также начало подготовку плана действий относительно инсульта в Украине. В ближайшее время начнется активная работа над разработкой и воплощением необходимых шагов.

"Впрочем, изменения нужны не только в стратегии или разработке политик. Каждый лично может существенно снизить риски инсульта, если заботиться о своем здоровье. Ведь около 90% случаев всех инсультов обусловлены факторами риска, которые мы можем эффективно влиять. Эти факторы не можно игнорировать - чем дольше ничего не делать для профилактики, то тяжелее будут последствия ", - подчеркнула медик.

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В мире почти половина всех инсультов связана с артериальной гипертензией, около 1/3 - с недостаточной физической активностью, около 1/4 - с плохим питанием, более 1/4 - с чрезмерным уровнем холестерина, до 1/5 - с ожирением, до 1/10 - с курением и до 1/10 - с мерцательной аритмией.

Об инсульте есть множество мифов. Например, что для лечения необходимы капельницы или что нарушения, вызванные инсультом, постепенно исчезнут сами по себе. Но это не так.

Важно осознавать, что инсульта можно избежать! В то же время при первых признаках инсульта следует немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

В мире больше всего убивает людей не курения и не высокое давление, а неполноценное питание. Большую роль играет количество соли в рационе.

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