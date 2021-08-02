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Удаленная работа и сидячий образ жизни. Почему наша психика страдает

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Удаленная работа и сидячий образ жизни. Почему наша психика страдает
Необходимо чаще гулять и вставать с дивана. Фото: pixabay.com

Малоактивный образ жизни негативно плывущие на психологическое здоровье человека.

Во время первого локдауну многие люди проводят больше восьми часов в день сидя через дистанционную работу или потому, что находятся в отпуске. Соответствующие исследования проводил Университет Хаддерсфилда, пишет Daily Mail.

Даже люди, которые занимались умеренной или интенсивной физической активностью по 150 минут в неделю, испытывали негативное влияние на их психическое здоровье. Они считали, что нужно было еще больше заниматься спортом, чтобы уравновесить сидячий образ жизни.

Ученые обнаружили, что длительное время сидения всегда негативно влиял на психическое здоровье людей. Врачи рекомендуют ежедневно уделять 30 минут на занятия спортом. Однако исследователи считают, что из-за низкой активности следует увеличить этот показатель до менее 60 мин.

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Кроме этого, следует уменьшить количество времени, которое человек проводит сидя.

"Гулять, особенно у зеленых насаждений, важно, любой тип умеренной активности имеет свои преимущества. Во время нашего исследования мы также заметили, что активный досуг и садоводство - это деятельность, которая помогает как физически, так и морально", - отмечают эксперты.

Сколиоз развивается в возрасте от 6 до 15 лет, причем у девочек в 4 раза чаще, чем у мальчиков. На первых стадиях его трудно заметить. Ученые нашли ген, который запускает генетическую цепную реакцию, способствуя развитию сколиоза.

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