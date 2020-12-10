Ученый рассказал о недостатке ПЦР-теста

ПЦР-тест - очень чувствительный и специфический. Фото: pixabay

Лишь у 40% инфицированных подтверждается коронавирус за биоматериалом из носоглотки.

Причиной является то, что после 5 дней болезни вируса уже нет на слизистых оболочках носа и горла, заявил профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Андрей Бондаренко в интервью "Укрінформу".

По его словам, ПЦР-тест - очень чувствительный и специфический.

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"Материал для него берется из носа и горла, где вирус является первые 5 дней. Затем вирус опускается ниже. Для того, чтобы полностью подтвердить диагноз, нужен уже бронхиальный секрет. Уже доказано, что за биоматериалом из носоглотки подтвердить наличие вируса можно только в 40 % инфицированных. Собственно, поэтому за последними приказами Минздрава врачи имеют право ставить диагноз по клинической картине без подтверждения ПЦР-методом ", - сказал Бондаренко.

Изменения в алгоритм тестирования на Covid-19 внесет Министерство здравоохранения Украины. Также расширят круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.