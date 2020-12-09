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среда, 09 декабря 2020 14:33

МЗ меняет порядок тестирования украинцев

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МЗ меняет порядок тестирования украинцев
Будут изменения в алгоритм обязательного тестирования на Covid-19 во время плановой госпитализации больных. Фото: pixabay

Изменения в алгоритм тестирования на Covid-19 внесет Министерство здравоохранения Украины.

Также расширят круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В связи с началом использования тестов на антиген мы значительно расширим круг лиц, которые будут проходить исследования. Я уже дал соответствующее поручение главному санитарному врачу изменить алгоритм тестирования на коронавирус", - заявил он.

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По его словам, будут изменения в алгоритме обязательного тестирования на Covid-19 во время плановой госпитализации больных.

"Сейчас при плановой госпитализации необходимо пройти ИФА-тест. С началом применения экспресс-тестов на антиген, которые занимают всего 15 минут, алгоритм значительно упрощается. Сейчас мы занимаемся обеспечением больниц этими тестами", - добавил министр.

Реагируя на остатки РНК-вируса, ПЦР-тест может долгое время показывать положительный результат, хотя человек уже здоров и незаразен. После выздоровления от Covid-19 надежнее подтверждать безопасный инфекционный статус с помощью теста на антиген. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков.

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