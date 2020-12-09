Почему ПЦР-тесты показывают положительный результат на Covid-19 у здоровых людей

ИФА-тест на антиген почти полностью в результатах совпадает с ПЦР-тестированием. Фото: pixabay.com

Реагируя на остатки РНК-вируса, ПЦР-тест может долгое время показывать положительный результат, хотя человек уже здоров и незаразен. После выздоровления от Covid-19 надежнее подтверждать безопасный инфекционный статус с помощью теста на антиген.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков, передает УНН.

"После заболевания наступает бестемпературный промежуток времени, когда не надо подтверждать выздоровление тестами. Министр Степанов проводил пресс-конференцию, где сказал, что он и сам так сделал и вышел на работу. ПЦР-тест долго может быть положительный. А в Китае доказали, что 3 месяца после болезни даже из фекальных масс выделялись признаки коронавируса. Так что это еще не изучено, и надо взвешивать все обстоятельства", - отметил он.

По его словам, в критерии Минздрава по подтверждению выздоровления стоит внести ИФА-тест на антиген. Он почти полностью в результатах совпадает с ПЦР-тестированием, но с большей вероятностью показывает, что человек может прекратить самоизоляцию.

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Украинские ученые представили новые сверхчувствительные антигенные тест-системы, которые не требуют подтверждения методом ПЦР. При этом, они дешевле минимум в 2 раза и могут проводиться на любом уровне учреждений здравоохранения. Украинские экспресс-тесты на антиген коронавируса продемонстрировали 100% совпадения с результатами ПЦР-тестирования.