Ученые выяснили, как сон при включенном свете связан с ожирением

Сон при свете не полезен для здоровья. Фото: из открытых источников

Ученые установили связь между сном при свете и повышенным риском увеличения веса и ожирения у женщин.

Ученые из Национального института наук о здоровье окружающей среды в Северной Каролине считают, что отдых в таких условиях может способствовать набору в среднем до 5 кг за пять лет, сообщает телеканал CNN.

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По словам Дейла Сэндлера, старшего автора исследования, шанс набрать пять килограммов составил 17%, вероятность увеличения веса составляет 22%, а ожирение - 33%.

Полученные результаты еще раз подтверждают общую рекомендацию для здорового сна: в спальне не должно быть приборов, излучающих свет (телевизоры, компьютеры, лампы, ночники).

От жары ухудшается самочувствие и снижается работоспособность. Особенно страдают те, кто в течение длительного времени находится на улице и в помещениях без кондиционера.